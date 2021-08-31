Губернатор Новосибирской области Андрей Травников занял 18-место в «Национальном рейтинге»

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Деятельность главы региона Андрея Травникова оценило экспертное сообщество: по мнению участников опроса, у губернатора региона сильные политические позиции. Это позволило ему занять в рейтинге 18-ое место.

За последние два месяца губернатор Новосибирской области и секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Травников поднялся с 20-го места «Национального рейтинга» на 18-ое. По оценке экспертов, «пакт» между главой региона и мэром Новосибирской Анатолием Локтем перестаёт быть определяющим фактором региональной политики.

По мнению наблюдателей, на негласное соглашение между губернатором и мэром оказала влияние избирательная кампания по выборам в Госдуму. Андрей Травников входит в региональный список кандидатов от «Единой России», а Анатолий Локоть возглавляет региональный список КПРФ, но глава региона дистанцировался от «антимэрской» кампании. По мнению экспертов, губернатор стремится сохранить рабочие отношения между правительством региона и мэрией Новосибирска, и это решение позитивно отразилось на его рейтинге.

Кроме того, экспертное сообщество положительно оценило рабочую встречу главы области с лидером «Яблока» Николаем Рыбаковым. Губернатор показал готовность сотрудничать с представителями широкого спектра политических сил региона, что позволяет ему набирать очки. Но, учитывая большое число замечаний в адрес мэрии из-за некачественного ремонта дорог, Андрей Травников взял под личный контроль большую часть проектов в этой сфере.

Составители рейтинга в своем отчете отметили, что поддерживают губернатора Новосибирской области и федеральные власти: Новосибирская область стала сибирским регионом, который в последнее время принимает большое количество статусных гостей из федерального центра.

Так, с официальными визитами Новосибирск посетили генеральный прокурор, глава МВД России Владимир Колокольцев и министр обороны Сергей Шойгу.

«В Новосибирской области сформирована управленческая команда, которая способна качественно реализовывать курс президента России Владимира Путина на улучшение жизни людей, формирование безопасной, цивилизованной и комфортной социальной среды», – отметил член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Вячеслав Тимченко.

Составители рейтинга также отметили работу Андрея Травникова в экономике и социальной сфере: в регионе были определены участки для строительства инфекционного госпиталя и детского реабилитационного центра. Также региону из федерального бюджета был дополнительно выделен миллиард рублей на решение социальных задач, среди которых – приведение в надлежащее состояние водопроводных сетей, систем водоснабжения, ремонт и оснащение объектов образования, обеспечение служебным жильём в сёлах молодых специалистов – врачей, учителей.

Эксперты также констатировали эффективность антиковидных мер в регионе: заболеваемость коронавирусом в третью волну пошла на спад. В частности сейчас больницы, перепрофилированные во время эпидемии под инфекционные госпитали, возвращаются к прежнему профилю работы. Приняты решения о реализации двух проектов государственно-частного партнерства в медицинской сфере – новой инфекционной больницы, а также поликлиники в Новосибирске.