Телеведущая Татьяна Лазарева  планирует наблюдать за выборами в Госдуму в Бердске

Телеведущая Татьяна Лазарева объявила о своем намерении стать наблюдателем на выборах в Государственную Думу в Бердске. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Татьяна Лазарева планирует участвовать в наблюдении за выборами в Госдуму, которые продлятся с 17 по 19 сентября.

«Я иду не для того, чтобы кого-то застукать и поймать за руку, а просто чтобы посмотреть, как это происходит. Я буду счастлива, если на моем участке не будет никаких нарушений, но, если они будут, я буду просто это фиксировать. Своим примером я бы хотела подтолкнуть людей пойти понаблюдать и зафиксировать какую-то ситуацию», — сказала Лазарева.

Она также сообщила, что, возможно, будет работать наблюдателем в Бердске, где кроме выборов в Госдуму также пройдут выборы горсовета.

«Я из Новосибирска, и там сейчас очень интересная история происходит в городе Бердске, недалеко от моего родного Академгородка. Там будут выборы не только в Государственную Думу, но и в городской совет. Там много баллотируется молодых активных людей, порядка 8 человек.<…> Я, возможно, поеду туда. Наблюдатель имеет право наблюдать в любой точке», — отметила Татьяна Лазарева.

Напомним, выборы Госдумы пройдут 17−19 сентября с основным днем голосования 19 сентября. В них будут участвовать 40 кандидатов от Новосибирской области. Сейчас избиратели могут увидеть дебаты новосибирских кандидатов в Госдуму на ТВ.