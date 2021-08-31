Назначена дата судебного заседания по делу сотрудника «Новосибирскавтодора»

Октябрьский районный суд Новосибирска назначил дату судебного заседания по уголовному делу в отношении сотрудника АО «Новосибирскавтодор» Сергея Илюшина, обвиняемого в даче взятки. Дело будет рассмотрено в особом порядке.

Предварительное слушание по уголовному делу в отношении директора по эксплуатации и содержанию автомобильных дорог АО «Новосибирскавтодор» Сергея Илюшина назначено на 13 сентября, сообщили в Октябрьском районном суде 31 августа. Сотрудник ведомства обвиняется по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ (Дача взятки).

Как отмечают в суде, с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, заседание пройдёт в особом порядке.

По версии следствия, Сергей Илюшин намеревался передать взятку должностному лицу АО «Новосибирскавтодор» в размере 100 тыс. руб., однако преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Напомним, в конце 2020 года по обвинению в получении и даче взятки были задержаны глава ТУАД Новосибирской области Михаил Чуманов, предприниматель, который, как предполагается, должен был передать Чуманову за покровительство 100 тыс. руб. и 5 млн руб., а также посредник незаконной сделки. В числе фигурантов дела назван также сотрудник АО «Новосибирскавтодор» Сергей Илюшин.

Как следует из документального фильма, вышедшего на телеканале «Россия 24» в мае, незаконное вознаграждение руководителю управления намеревался передать бизнесмен Самир Асадуллаев, возглавляющий подрядную организацию по восстановлению дорог Сокур-Мошково и Венгерово-Минино.

В марте также было возбуждено уголовное дело в отношении экс-заместителя главы областного минтранса Сергея Ставицкого. По версии следствия, он передавал деньги и оказывал прочие услуги главе ТУАД с марта по октябрь 2019 года. Ранее Ставицкому было предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение через посредника взятки в виде денег и незаконного оказания ему услуг имущественного характера в особо крупном размере). Общий ущерб от этих преступлений, по данным суда, составил более полутора миллионов рублей.