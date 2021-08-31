Новосибирское МЧС требует взыскать 6,8 млн рублей с «Союза военных строителей»

Главное управление МЧС России по Новосибирской области обратилось в арбитражный суд региона с требованием взыскать более 6,8 млн рублей с компании «Союз Военных Строителей».

Исковое заявление поступило в арбитражный суд Новосибирской области 30 августа. Региональное ГУ МЧС России требует взыскать свыше 6,809 млн рублей с ООО Строительная Компания «Союз Военных Строителей» (ООО СК «СВС»). В настоящий момент иск не принят к рассмотрению судом, в связи с чем детали заявления не раскрываются.

ООО Строительная Компания «Союз Военных Строителей» зарегистрировано в 2009 году, генеральным директором и учредителем организации является Максим Плотников. Он также является учредителем ООО «Алианс» и ООО «НСК-Развитие».

По данным Rusprofile, выручка ООО СК «СВС» в 2019 году составила 343 млн рублей прибыль 4,2 млн рублей, в 2020 году выручка компании снизилась до 325 млн рублей, прибыль — 7,2 млн рублей.

Организация участвует в 55 судебных делах, в восьми из них выступает в качестве ответчика, в 41 — истец. СК «СВС» также является поставщиком в 53 государственных контрактах на сумму свыше 2,2 млрд рублей. В числе заказчиков — ГУ МЧС по Новосибирской области, региональные ГУФСИН России и ГКУ «Управление капитального строительства».

Согласно информации, размещенной на сайте компании, в числе ее объектов —«Тойона Центр Новосибирск Запад», Центральная районная больница в Барабинске, иммунологическая лаборатория ГУФСИН России по Новосибирской области и другие. Отметим, на сайте указано, что генеральным директором ООО СК «СВС» является Денис Плотников, экс-депутат горсовета Новосибирска.

Напомним, ранее в арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление о взыскании с ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» 22, 717 млн рублей.