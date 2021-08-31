Сегодня, 31 августа, известному музыканту и художественному руководителю Транссибирского арт-фестиваля Вадиму Репину исполняется 50 лет.

Юбилею известного во всём мире скрипача будет посвящен дневной концерт в московском зале «Зарядье»: 5 сентября Вадим Репин и симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева исполнят Первый скрипичный концерт Шостаковича.

А сегодня с юбилеем артиста поздравляют представители деловых и властных кругов Новосибирской области – и не просто поздравляют, а гордятся и благодарят за талант, уникальность и творчество.

Наталья Ярославцева, министр культуры Новосибирской области:

– Вадим Репин – один из известных музыкантов, который не оставляет свое общение с родиной, родным Новосибирском. Вадим долгое время является членом попечительского совета Специальной музыкальной школы и очень много сделал для популяризации этого учебного заведения. Стоит вспомнить концерты Вадима Репина – в них всегда принимают участие молодые и талантливые музыканты, он всегда помогает им прокладывать путь в большой мир искусства.

Вот уже 8 лет Вадим Репин является художественным руководителем одного из самых известных в стране арт-фестивалей, и нашему городу и региону это очень приятно. Я горжусь и тем, что Вадим Репин принимает участие в жизни филармонии, вносит предложения и открыт к обмену мнениями.

Должна сказать, что мы с особой гордостью поддержали инициативу губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и представили Вадима Репина к награждению званием «Народный артист России». Пока мы не можем сказать, что это звание точно будет присвоено, поскольку принять такое решение должны в Министерстве культуры и Правительстве РФ, но мы очень надеемся, что это решение всё-таки будет принято. Мы не могли не инициировать этого, ведь Вадим Репин достоин этого звания.

Я желаю Вадиму Репину здоровья и нового творческого размаха. Вадим Репин – это энтузиаст и талант, а значит, его фестиваль обязательно будет иметь долгую жизнь!

Дмитрий Терешков, генеральный директор Сибирской хлебной корпорации:

– Драгоценны те минуты, которые посвящаешь вниманию музыкального и исполнительского таланта Вадима Репина. Бесценны и те, которые проводишь в общении с ним. Он может быть веселым и бесшабашным, но умеет собираться в нужное время, до конца отдавая силы сцене и своим детищам, таким как Транссибирский арт-фестиваль. Он очень добрый. Но умеет быть мужественным и готовым к полной самоотдаче. Очень дороги мысли, когда ты вспоминаешь о том, что есть люди, которые не только посвящают себя себе самому, но и Родине, большим делам, благодаря которым жить здесь оптимистичней и лучше многим людям. И, свершая эти дела, Вадим остаётся скромным, отставляя на расстоянии любые саморекламные проявления.

Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики:

– Вадима Репина я впервые услышала тогда, когда училась в музыкальной школе: мы были первой их публикой – публикой молодых одаренных музыкантов. А через несколько лет мы стали публикой Транссибирского Арт-фестиваля.

С Вадимом и его семьей у нас сложились дружеские отношения, поэтому все фестивали мы стараемся проводить вместе. Мы всегда встречаемся, сопереживаем и поддерживаем друг друга.

Я помню первый Транссибирский арт-фестиваль, который был сделан на энтузиазме Вадима, и, честно сказать, тогда мы не могли предвидеть, что фестиваль будет иметь такую яркую жизнь. И я говорю Вадиму огромное спасибо. Я искренне и глубоко его уважаю, потому что мало кто из творцов обладает не только талантом, но и еще и очень чистой душой и любящим сердцем. Более гениального человека я не встречала, а Вадим Репин действительно гениален во всем.

Александр Савин, культурный обозреватель, основатель портала «Культвитамин»:

– Вадима Репина я знаю ещё с юных лет, когда он только-только побеждал на первых конкурсах. Он сумел стать не просто известным музыкантом, но и достаточно известной и весомой общественно-значимой фигурой, поэтому с ним активно взаимодействуют руководители правительства региона.

И, конечно, нельзя не сказать о Транссибирском арт-фестивале. Его идея принадлежала основателю и руководителю Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольду Михайловичу Кацу, который всегда хотел, чтобы у Новосибирска был фестиваль.

Но в те годы говорить о проведении фестиваля, когда не было подходящей площадки, было нелепо, а до возведения концертного зала Арнольд Михайлович не дожил. Но вот когда контуры будущего ГКЗ были ясны и понятны, Лев Крокушанский, на тот момент – директор Новосибирского академического симфонического оркестра, пригласил Вадима посмотреть площадку и поговорить о реализации фестиваля. И Вадим Репин, посмотрев на зал, решил воплотить фестиваль в жизнь…

В Вадиме Репине соединены творческие, гражданские и коммерческие черты, ведь фестивали можно проводить по-разному, а Вадим всегда старается сделать его максимально значимым. Сказать, что Новосибирская область сейчас звучит достаточно серьезно, возвращая себе звание культурной столицы – это, в том числе, и заслуга Вадима Репина. Новосибирску повезло, что у нас есть такой человек.

Конечно, в первую очередь, Вадиму Репину и всей его семье я желаю крепкого здоровья. Пусть верные друзья сохранятся и приумножаются, и пусть к нему тянется как можно больше известных людей и музыкантов. Надеюсь, что Транссибирский арт-фестиваль ждут долгие годы жизни!