Более 43% сотрудников образовательных учреждений привито от COVID-19 в Новосибирске

15 988 из 37 тыс. работников сферы образования Новосибирска привито от коронавируса, сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев в пресс-центре ТАСС. Это более 43% от общего числа сотрудников образовательных организаций.

По словам начальника департамента образования мэрии Новосибирска, на сегодняшний день свыше 60% всех работников сферы образования города находятся в числе тех людей, которые привиты от COVID-19 или имеют медицинские отводы от вакцинации.

«В Новосибирске около 37 тыс. работников в сфере образования. По последним данным, привиты от COVID-19 15 988 педагогов, но есть еще отдельные категории, которые имеют медицинские отводы. Мы их тоже учитываем в ту группу, которая сегодня вне зоны риска — это почти 3 тыс. людей, которые имеют временный отвод, и около 3 тыс. работников с постоянным отводом. Таким образом, более 60% всех работников находятся в числе тех людей, которые привиты или имеют медицинские отводы», — сказал начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

Он сообщил, что на начальном этапе прививочной кампании среди сотрудников сферы образования была некая настороженность, однако сейчас темп вакцинации от коронавируса значительно ускорился.

«В неделю прививки делали 30-50 сотрудников сферы образования. Сейчас — до 500 сотрудников в неделю», — сказал Ахметгареев.

Начальник департамента образования мэрии Новосибирска также отметил, что вакцинация среди педагогов проходит в добровольном порядке, однако, если кто-то столкнулся с ситуацией увольнения или недопуска к работе из-за отсутствия прививки, то он может обратиться в департамент.

«Если есть такие случаи – обращайтесь. Я ни одного факта пока не встречал, что сотрудник не допущен к работе», — уточнил Рамиль Ахметгареев.

Напомним, новый учебный год в новосибирских школах планируется начать в очном формате. Из-за стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе проводят обратное перепрофилирование ковидных госпиталей. При этом в правительстве Новосибирской области готовятся к началу четвертой волны коронавируса.