Глава СК России поручил доложить об обстоятельствах стрельбы в Новосибирске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по обстоятельствам происшествия со стрельбой в Новосибирске, в результате которой пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах произошедшей в Новосибирске стрельбе с пострадавшими. Ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Бадулину А. Н. представить доклад по обстоятельствам происшествия со стрельбой в городе Новосибирске. <…> Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — сказано в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 29 августа. Нетрезвый 59-летний житель Новосибирска начал стрелять из охотничьего ружья по прохожим из окна квартиры в доме по улице Лебедевского в Заельцовском районе города. От его действий пострадали пять человек, двоих из них доставили в медучреждение.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по части 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, житель Новосибирска добровольно открыл дверь правоохранителям и сдался.

Напомним, ранее глава СК России взял на контроль происшествие со стрельбой в палаточном лагере под Новосибирском. Четверо подростков ворвались в палаточный лагерь в селе Корнилово Болотнинского района и начали стрелять в воздух из ружей.