Избирком отказал в регистрации инициативной группы по отзыву мэра Новосибирска

Новосибирская муниципальная избирательная комиссия отказалась регистрировать ходатайство о проведении голосования по отзыву Анатолия Локтя с должности мэра, сообщает информбюро регионального отделения КПРФ.

Избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группы по отзыву мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Заседание комиссии состоялось 30 августа. Авторы инициативы не смогли представить судебных решений, которые свидетельствовали бы о нарушениях со стороны главы города. Это является основным обязательным условием для регистрации группы.

В сообщении также уточняется, что часть информации о подписантах была ложной — из представленных данных 1, 2 тыс. человек комиссия отклонила 279, так как паспортные и анкетные данные в них не соответствовали действительности, а информация еще о 21 человеке была продублирована.

В своем профиле Instagram представитель инициативной группы, депутат горсовета Игорь Украинцев сообщил, что решение избиркома будет обжаловано в суде.

Напомним, процедуру отзыва мэра города в конце июля официально запустили депутат Заксобрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасёва вместе с руководителем региональной партии «Зелёные», депутатом новосибирского горсовета Игорем Украинцевым. Анатолий Локоть связывал инициативу с ходом избирательной кампании в Государственную Думу. Он также предостерёг жителей города от передачи своих персональных данных организаторам кампании за его отзыв.