Глава новосибирского центра «Вектор» заявил о природном происхождении COVID-19

Коронавирусная инфекция имеет не лабораторное, а природное происхождение. Об этом 30 августа заявил генеральный директор новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, сообщает Интерфакс.

По словам генерального директора центра «Вектор», COVID-19 имеет естественное происхождение, однако первые заражения могли произойти из-за нарушения мер безопасности во время его лабораторного изучения.

«Какая-то вирусологическая лаборатория, или сразу несколько, в рамках стандартного мониторинга получила этот инфицированный вариант, изолят вместе с инфицированными животными, и в рамках проведения исследования в своей лаборатории с природным вариантом, изучения на культурах клеток, на животных, в результате нарушения правил биобезопасности произошло заражение персонала, но вирус при этом природного происхождения», — сказал Ринат Максютов.

По словам гендиректора центра «Вектор», естественное происхождение SARS-CoV-2 доказывается существование недавно обнаруженного близкородственного ему коронавируса. Он также допустил возможность передачи вируса при контакте человека с животными в дикой природе.

«Если говорить серьезно, то вирус SARS-Cov-2 естественного, природного происхождения, это сорок третий вид коронавируса, седьмой — патогенный для человека, все они так или иначе перешли к человеку от летучих мышей через различных промежуточных хозяев. Подтверждением этому является также обнаружение в последний год близкородственного вируса, который отличается всего на 1% по геному от SARS-Cov-2, и, соответственно, у таких вирусов могут быть общие предки», — добавил Максютов.

Напомним, по данным на 30 августа, в Новосибирской области за сутки коронавирус выявили у 167 человек, умерли восемь жителей региона. За все время в Новосибирской области от заболевания скончались 2 644 человека, в России — 182 429.