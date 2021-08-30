Проект реновации Военного городка в Новосибирске подготовят к 2022 году

Проект реновации территории бывшего Военного городка №17 в Новосибирске подготовят в 2022 году, сообщил ТАСС замруководителя администрации губернатора Новосибирской области Сергей Нешумов.

По словам Сергея Нешумова, дорожную карту мероприятий по реновации территории Военного городка №17 подготовят к началу 2022 года.

«Дальнейшее использование комплексной реновации территории бывшего военного городка планируется для создания, в том числе благоприятных условия для проживания, а также строительства социальной и коммунальной инфраструктуры, согласно разрабатываемой и утверждаемой совместной рабочей группой дорожной карте до 1 января 2022 года», — сказал Сергей Нешумов.

В конце августа министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о передаче Новосибирской области неиспользуемого в интересах ведомства земельного участка. Площадь бывшего Военного городка №17 насчитывает порядка 80 га. Замруководителя администрации губернатора региона отметил, что площадь передаваемой территории составляет 48 га. По словам Нешумова, она не используется и не планируется к использованию в интересах вооруженных сил России, а памятники истории и культуры, которые находятся в городке, нуждаются в реставрации и ремонте.

Военный городок №17 был построен в начале XX века. Он располагается в Октябрьском районе Новосибирска. Свыше 30 зданий на его территории признаны памятниками истории регионального значения.

В начале 2020 года стало известно, что ДОМ.РФ планирует продать участки земли на этой территории, однако торги не были объявлены. Все это время, по данным «Континента Сибирь», губернатор региона Андрей Травников вел переговоры с представителями Минобороны о передаче территории города в муниципальную собственность Новосибирска. В январе 2020 года глава региона своим распоряжением создал рабочую комиссию по подготовке и реализации реновации территории бывшего Военного городка № 17.

В июне 2021 года вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала «Континенту Сибирь», что проект реновации Военного городка №17 принят в работу национальным институтом развития ВЭБ. РФ для изучения возможности финансирования мероприятий по комплексному развитию территории.

Концепция развития городка состоит в формировании единого пространства с учетом сохранения исторических и архитектурных особенностей объектов. Основная задача проекта — создание историко-паркового комплекса с элементами жилой застройки и социальной инфраструктуры по единой архитектурной концепции.