27-летний мужчина скончался от COVID-19 в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 30 августа в Новосибирской области за сутки скончались восемь человек с COVID-19. Среди них — 27-летний мужчина.

От заболевания за минувшие сутки умерли мужчины в возрасте 27, 64, 76 лет, а также две 62-летние женщины и женщины в возрасте 57, 61, 82 лет. Всего в Новосибирской области от заболевания скончались 2 644 человека.

За минувшие сутки коронавирус выявили у 167 жителей региона (днем ранее — 173). В инфекционные стационары с диагнозом или подозрением на коронавирус госпитализированы 2 252 пациента (29 августа —2 194), в том числе 37 детей (днем ранее — 40). В отделениях реанимации находятся 164 человека (днем ранее — 162), аппарат ИВЛ требуется 19 пациентам (29 августа — 15).

В Кузбассе за прошедшие сутки выявлено 174 случая заражения коронавирусом (днем ранее — 176), скончались шесть человек (29 августа — 4). В медицинских стационарах, обсерваториях и на домашней изоляции находится 10 541 человек (днем ранее — 10 908).

В Алтайском крае за сутки зарегистрирован 251 новый случай заболевания COVID-19 (днем ранее — 253), умерли 19 человек (29 августа — 20). В инфекционных стационарах с подтвержденным диагнозом находятся 2 697 человек (днем ранее — 2 644). Кроме этого, 405 пациентов лечатся в ковидных госпиталях от рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонии (днем ранее — 383). Тяжело переносят заболевания 586 человек (29 августа — 607), из них 223 подключены к аппаратам ИВЛ (днем ранее — 219).

Напомним, в Новосибирской области на протяжении последнего месяца отмечается тенденция по снижению числа заболевших COVID-19. Из-за стабилизации ситуации в регионе продолжается обратное перепрофилирование ковидных госпиталей, новый учебный год планируется начать в очном формате. При этом новосибирские власти готовятся к четвертой волне коронавируса.

Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию в регионе необходимо привить свыше 1,3 млн человек. По последним данным, в Новосибирской области завершили курс вакцинации 602 987 человек, однократно привито 674 849 жителей региона.