Власти Новосибирской области увеличили финансирование на безопасность дорожного движения

Почти 175 миллионов рублей дополнительно направлено на финансирование госпрограммы по обеспечению безопасности дорожного движения в Новосибирской области. На эти средства обновят светофоры, дорожные знаки и тротуары.

Правительство Новосибирской области увеличило финансирование областной госпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте» на 174,7 млн руб. – эти средства поступят на реализацию мероприятий в 2021-2023 годах, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского 30 августа.

Общий объём финансирования, направленного на реализацию программы, теперь составит 2,9 млрд руб. Соответствующие изменения правительство региона поддержало на заседании под председательством губернатора Андрея Травникова в понедельник.

«Дополнительные средства будут направлены на строительство и реконструкцию светофоров, установку и замену дорожных знаков – их число планируется увеличить с 5 до 8 тыс. единиц, увеличение количества пешеходных переходов. Также средства выделены на строительство тротуаров, остановочных пунктов, разметку автомобильных дорог и установку искусственного освещения», — рассказали в правительстве Новосибирской области.

Напомним, в конце июля эксперты назвали трассы Новосибирской области с максимальным числом ДТП.