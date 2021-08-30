МТС увеличила скорость мобильного интернета в Бийске

МТС установила в Бийске телекоммуникационное оборудование, позволяющее увеличить скорость мобильного интернета. Компания также расширила в городе сеть 4G.

Новое телеком-оборудование было установлено вблизи педагогического колледжа. Оно позволило увеличить среднюю скорость доступа абонентов в глобальную сеть на треть, рассказали в пресс-службе компании.

Появление нового оборудования заметно ускорило загрузку «тяжёлого» контента – видео, музыки и фотографий. Теперь бийчане могут в любой части города смотреть мобильное ТВ, участвовать в видеоконференциях и «стримить» контент в соцсети.

«Мы регулярно проводим мониторинг интернет-активности бийских пользователей, что позволяет объективно оценивать темпы роста «интернет-аппетитов» наших абонентов. Например, за последний год на 25% выросли объемы интернет-трафика, потребляемого жителями города, более 70% абонентов МТС ежедневно пользуются мобильным интернетом. Во избежание пиковых нагрузок на сеть МТС мы проводим работу по установке дополнительного телеком-оборудования и увеличению ёмкости сети. Это позволит увеличить скорости мобильного интернета и пропускной способности сети. В результате бийчане с большим комфортом пользуются всеми преимуществами высокоскоростного мобильного интернета», — отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.