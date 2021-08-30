В Новосибирской области готовы к цифровизации экономики, социальной сферы и госуправления

В Новосибирской области разработана стратегия цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Документ обсудили с экспертным сообществом и согласовали с федеральными властями.

Разработка стратегии цифровой трансформации ключевых сфер экономики, социальной сферы и государственного управления завершилась в Новосибирской области. Её ключевые вопросы рассмотрели на оперативном совещании в правительстве региона под руководством губернатора Андрея Травникова 30 августа.

Как подчеркнул губернатор, цифровая трансформация входит в число национальных целей, обозначенных президентом России. Разработка соответствующего документа началась в регионе в январе в соответствии с перечнем поручений главы государства от 31 декабря 2020 года.

«На федеральном уровне определены шесть обязательных к включению в региональные стратегии отраслей: государственного управления, социальной сферы, образования, здравоохранения, транспорта, развития городской среды, кроме того, субъектом РФ в стратегию с учётом региональной специализации могут быть включены другие отрасли экономики. В состав стратегии цифровой трансформации Новосибирской области кроме шести обязательных отраслей с учётом специализации региона включена сельскохозяйственная отрасль», — сообщили в правительстве Новосибирской области со ссылкой на и.о. министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря.

Стратегия цифровой трансформации Новосибирской области подразумевает решение 14 основных задач, соответствие 82 показателям и реализацию 38 проектов, рекомендованных федеральными органами власти, а также 11 региональных проектов.

Так, одна из задач стратегии по направлению «цифровое государственное управление» — добиться нового качества предоставления государственных услуг, в том числе отказаться от бумажных документов и перейти к реестровой модели. Это существенно сократит сроки обслуживания населения.

Разработанная стратегия внесена в информационную систему координационного центра правительства РФ. 16 августа её утвердил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, после чего документ был направлен в Минцифры России.

Документ согласован с федеральными отраслевыми органами государственной власти, что обеспечивает синхронизацию федеральных и региональных проектов цифровой трансформации и позволяет повысить эффективность их реализации, в том числе в плане бюджетных расходов. Стратегию также обсудили с отраслевыми сообществами и общественными советами.

Новосибирская область уже не раз выделялась в сфере ведомственной информатизации на фоне страны. Проекты региона, касающиеся внедрения информационных систем в ключевых отраслях и экономики и социальной сфере, неоднократно получали награды всероссийских конкурсов и были рекомендованы для тиражирования в других субъектах РФ. Кроме того, более 90% жителей области пользуются порталом госуслуг.

Напомним, на форуме «Технопром-2021» в Новосибирске обсудили создание единой сервисной платформы науки.