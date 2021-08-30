Несмотря на небольшое снижение объемов нефтедобычи в России в текущем году и падение выручки нефтедобывающих предприятий за прошлый год, отрасль продолжает оставаться одним из самых прибыльных секторов экономики. Какие предприятия добывают черное золото в СФО и какую выручку имеют, выяснял «Континент Сибирь».

По данным Росстата, за первое полугодие текущего года Россия заняла второе место по добыче нефти в мире, уступив только США. Это произошло за счет снижения нефтедобычи в апреле и июне. Всего за первое полугодие 2021 года Россия добыла 255,1 млн т нефти. Это на 3,6% ниже аналогичного показателя прошлого года. Однако, несмотря на небольшое снижение объемов, отрасль чувствует себя уверенно, в том числе нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия, «прописанные» на территории Сибирского федерального округа.

По географическим и геологическим причинам добычи нефти нет в Алтайском крае, хотя несколько лет назад жители региона были готовы поверить в наличие больших запасов черного золота. В местных СМИ проходила информация о том, что на территории Панкрушихинского района якобы были обнаружены промышленные запасы нефти объемом 0,9 млрд т. Впоследствии эти данные не подтвердились.

Нет нефтедобывающих компаний в Туве, Хакасии и Горном Алтае. Несмотря на отсутствие нефтяных месторождений в традиционно угольном Кузбассе, в регионе развивается нефтепереработка, которой, согласно ЕГРЮЛ, занимаются 10 предприятий. Самые известные из них — нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс», выручка которого за 2020 год превысила 763 млн рублей, и Анжерская нефтегазовая компания (выручка за прошедший год превысила 20,3 млрд рублей). Оба нефтезавода сейчас находятся под контролем московского ООО «Проспэрити», учрежденного бизнесменами Анатолием Торсуковым и Петром Шишлаковым. Кроме того, активным участником рынка нефтепереработки в регионе является зарегистрированное в Новокузнецке АО «Нефтехимсервис» (Яйский нефтеперерабатывающий завод). Выручка предприятия за прошлый год несколько сократилась, однако все равно в итоге превысила 64 млрд рублей. Кроме того, в лидерах по выручке за 2020 год, согласно Rusprofile, значится ООО «Итатский нефтеперерабатывающий завод» — более 6,6 млрд рублей.

Несмотря на три достаточно крупных месторождения, в Омской области, которая когда-то была родиной будущей «Газпром нефти» (созданное в 1995 году ОАО «Сибирская нефтяная компания»), сейчас не зарегистрировано ни одной нефтедобывающей компании. Однако регион известен крупным нефтеперерабатывающим заводом, перспективой создания нефтехимического кластера и тем, что «Газпром нефть» принимает активное участие в жизни области как территории присутствия — от организации праздников до обустройства территории Омска. По данным ЕГРЮЛ, АО «Газпромнефть–ОНПЗ» (Омский нефтеперерабатывающий завод) показало за 2020 год выручку в размере более 45 млрд рублей и прибыль около 6 млрд рублей. «Газпром нефть» разрабатывает Западно-Крапивинское месторождение в Тарском районе Омской области, «Роснефть» — Тайтымское месторождение в Тевризском районе, кроме того, в резерве значится еще одно месторождение, Ягыл-Яхское, в Тарском районе.

Для Красноярского края добыча нефти является стратегическим направлением развития промышленности региона. В крае разведано 25 месторождений. По данным властей региона, отраженным в проекте Стратегии развития Красноярского края, к 2030 году объем добычи нефти здесь составит 30–40 млн т в год. При этом вклад края в общероссийскую добычу увеличится по нефти с 4% до 6–8%. По данным ЕГРЮЛ, в регионе зарегистрированы шесть нефтегазодобывающих предприятий. Находящееся под контролем «Роснефти» АО «Ванкорн» разрабатывает одно из крупнейших в крае месторождений — Ванкорское. По итогам минувшего года выручка предприятия превысила 235 млрд рублей, прибыль составила более 20 млрд рублей. В крае зарегистрирована также подконтрольная «Роснефти» компания «Востсибнефтегаз» (АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания»). Предприятие ведет разработку Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края. Выручка компании за 2020 год составила почти 53 млрд рублей, прибыль — около 29 млрд рублей. В активы «Роснефти» входит и зарегистрированное в Красноярске ООО «Тагульское» с уставным капиталом почти в 3 млрд рублей. Компания ведет добычу нефти на Тагульском месторождении, которое входит в состав Ванкорского нефтегазового месторождения. Выручка компании за прошлый год составила около 44 млрд рублей. Кроме того, в регионе представлены интересы российской нефтяной компании «Славнефть». Под ее эгидой в крае работает ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (выручка за 2020 год — около 25 млрд рублей).

Семь нефтедобывающих организаций зарегистрировано на территории Томской области, где, по данным портала «Нефтяники», разведано 52 месторождения нефти и газа. Здесь преобладают предприятия, находящиеся под контролем «Газпром нефти». Наиболее крупные из них — АО «Газпром Добыча Томск» («Востокгазпром») с годовой выручкой почти в 33 млрд рублей и ООО «Газпромнефть — Восток» (выручка более 26 млрд рублей). Крупнейшая нефтедобывающая компания региона — АО «Томскнефть» ВНК, — по данным сайта самой компании, входит в активы «Роснефти». «Томскнефть» осваивает Нижневартовское, Стрежевское, Вахское, Лугинецкое, Оленье, Советское, Крапивинское, Двуреченское, Игольско-Таловое и Первомайское месторождения. Выручка компании за 2020 год составила почти 87 млрд рублей, прибыль — более 6 млрд рублей. Основные игроки на иркутском рынке нефтедобычи — Иркутская нефтяная компания (ИНК), «Верхнечонскефтегаз (ВЧНГ, контролируется «Роснефтью») и зарегистрированная в Санкт-Петербурге «Газпромнефть-Ангара». Учредителями Иркутской нефтяной компании, согласно ЕГРЮЛ, выступают АО «Инк-Капитал» и иркутский бизнесмен Николай Буйнов, входящий в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Выручка ИНК за 2020 год составила 136,6 млрд рублей, прибыль — 47,4 млрд рублей. Компания и ее дочерние предприятия разрабатывают Ярактинское, Марковское, Даниловское месторождения, а также лицензионные участки недр в Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае. Выручка «Верхнечонскнефтегаза» в прошлом году превысила 132 млрд рублей, прибыль — 30 млрд рублей. Компания ведет разработку Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в Восточной Сибири, которое расположено в Катангском районе Иркутской области. К активам «Роснефти» в регионе относится еще одна компания, «Ангаранефть», с годовой выручкой около 4 млрд рублей.

По данным Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), в Новосибирской области состоят на учете семь нефтяных месторождений: Верх-Тарское, Малоичское, Восточно-Тарское, Тай-Дасское, Ракитинское, Восточное и Восточно-Межовское. Самым крупным является Верх-Тарское месторождение, порядка 60% от всего запаса нефти региона. Его осваивает единственная зарегистрированная в Новосибирской области нефтедобывающая компания — АО «Новосибирскнефтегаз». Компания работает с 1994 года, сейчас ее учредители не указаны в ЕГРЮЛ. Однако в истории компании указывается, что в июле текущего года ее учредителями перестали быть ОАО «Сибнефтегеофизика» и ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз». На сайте самого «Новосибирскнефтегаза» указывается, что в 2014 году компания вошла в состав АО «НК «Нефтиса», подконтрольного Михаилу Гуцериеву, а в 2018 году управление новосибирским предприятием было передано ООО «ПИТ «Сибинтэк» («Нефтиса»).

Финансовые показатели новосибирской нефтедобывающей компании нельзя назвать позитивными, они демонстрируют падение начиная с 2012 года. Если в 2012 году выручка «Новосибирскнефтегаза» составляла 6,3 млрд рублей, к 2020-му она сократилась до 1,4 млрд рублей. Прибыль компании за прошедший год составила около 611 млн рублей. Впрочем, падение объемов выручки за прошедший год демонстрирует большинство нефтедобывающих компаний СФО. По данным регионального минпромторга, индекс производства в добыче сырой нефти и газа в Новосибирской области за первое полугодие текущего года составил 71,5% от объемов 2020 года. Вместе с тем в министерстве отметили рост объемов нефтепереработки в регионе. За этот же период индекс производство кокса и нефтепродуктов в сравнении с первым полугодием прошлого года составил 149,4%. В целом же аналитики отмечают хорошие перспективы нефтедобывающей отрасли в России. «Объемы добычи нефти растут. Связано это с сокращением ограничений со стороны нефтедобывающих стран в ответ на растущий спрос. Скорее всего, в ближайшие годы страны, входящие в ОПЕК и ОПЕК+, будут достаточно эффективно координировать действия по регулированию добычи, что будет способствовать снижению волатильности цен», — рассказал «Континенту Сибирь» старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков.