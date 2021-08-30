В сентябре в Новосибирской области стартует программа по вакцинации от штаммов сезонного гриппа. Об этом на оперативном совещании, которое прошло в областном правительстве 30 августа, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По словам руководителя управления, сейчас активно идет подготовительная работа к эпидсезону по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе.

«Со 2 сентября официально начнется прививочная кампания против гриппа. И важно привиться именно сейчас, до начала эпидсезона ОРВИ и гриппа, чтобы избежать микс инфекций, в том числе и коронавирусной», — подчеркнул Александр Щербатов.

Он также отметил, что сейчас в Новосибирской области идет еженедельное снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

«За неделю выявлено 1 234 случая заболевания COVID-19, что меньше предыдущей недели на 3,5 %. Таким образом, мы уже пятую неделю идем с уменьшением количества заболевших, то есть темп прироста уменьшается», — добавил он.

Напомним, что в Новосибирской области продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Ранее «Континент Сибирь» писал о том, как проходит вакцинация горожан в Новосибирске, и где можно поставить прививку без очередей. А также публиковал список мест, где можно поставить прививку в Новосибирске.