Новосибирский суд взыскал с владельца «Сибавтобана» 145 млн рублей в пользу компании

Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительными 11 договоров займа между ООО «Сибавтобан» и его учредителем Андреем Мороцким.

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел заявление конкурсного управляющего ООО «Сибавтобан» Дмитрия Шипкова об оспаривании сделок, в рамках дела о несостоятельности компании, и признал недействительными 11 договоров займов, которые были заключены между «Сибавтобаном» и учредителем организации Андреем Мороцким.

В 2017 -2018 годах Андрей Мороцкий занял у компании 115, 750 млн рублей. Арбитражный суд обязал вернуть всю сумму и проценты в размере свыше 29, 072 млн рублей. Общая сумма составила 144,8 млн рублей.

Также суд обязал взыскать с учредителя «Сибавтобана» в доход федерального бюджета госпошлину в размере 66 тыс. рублей.

Напомним, ООО «Сибавтобан» зарегистрировано в 2001 году, учредителем компании является Андрей Мороцкий (100% доли). Организация занимается строительством и ремонтом дорог. В числе ее объектов — новосибирский Бугринский мост.

В мае 2020 года арбитражный суд Новосибирской области признал компанию банкротом. Соответствующее решение об обращении в суд приняли кредиторы организации на общем собрании. На тот момент в реестр требований были включены долги на сумму свыше 822 млн рублей. В 2019 году «Сибавтобан» потребовала признать банкротом строительная компания ООО «Спецтрансстрой».