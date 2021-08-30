Кандидат в депутаты Государственной думы от Новосибирской области Наталья Пинус прокомментировала новость о своей фотосессии для столичного журнала Vogue. По её словам, она была приглашена в редакционный проект на бесплатной основе.

Депутат городского совета Новосибирска и кандидат в Государственную думу от Новосибирской области Наталья Пинус прокомментировала новость о своём участии в проекте модного журнала Vogue, новость о котором была опубликована на портале «Континента Сибирь» в минувшую пятницу.

«Журнал пригласил меня поучаствовать в проекте о нескольких женщинах — россиянках, которые баллотируются в Государственную думу. Кроме меня, в проекте приняли участи три москвички. Конечно же, всё это совершенно бесплатно. Первый вопрос, который был мной задан редакции — нужно ли платить за материал? Поскольку я понимала, какого уровня это издание и предполагала высокие расценки. У нас получилось объемное интервью с журналистом. К интервью были сделаны фотографии. Публикация вышла 25 августа в сентябрьском номере Vogue, который уже продается в Москве, но до Новосибирска не дошел. Если честно, так как я открытый человек, у меня было желание ещё раньше рассказать о проекте, но редакторы попросили не делать этого до выхода номера», — сообщила подробности Наталья Пинус.

Также депутат уточнила, что работала с Vogue когда летала в Москву около месяца назад. В столице Наталья Пинус навещала дочь-студентку и мужа, который на данный момент находится там по делам. В проекте журнала вместе с новосибирским депутатом приняли участие Марина Агальцова, Алёна Попова и Марина Литвинович, также баллотирующиеся в депутаты Госдумы РФ. Основными темами статьи стали подробности карьеры кандидаток и их планы на будущее.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» опубликовал новость об участии Натальи Пинус в фотосессии журнала.