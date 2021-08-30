Более двух миллиардов рублей вложит ГК «Лама» в развитие сети в Новосибирске и Томске

Томская группа компаний «Лама» планирует инвестировать более двух миллиардов рублей в развитие сети магазинов в своём городе и Новосибирске, куда предполагается направить основную часть средств – там под новым брендом до конца года откроется 32 супермаркета.

Более двух 2 млрд руб. будет направлено в 2021 году на открытие 32 магазинов SPAR и «Хороший выбор» томской группы компаний «Лама» в Новосибирске, а также ряда супермаркетов сети в Томске. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на директора ГК Владислава Левчугова 30 августа.

По словам директора группы компаний, 32 новосибирских магазина, ранее выкупленные «Ламой» у местного холдинга «Сибирский гигант», планируется открыть под новыми брендами до конца ноября. К середине августа под вывесками томского ритейлера в городе заработали 18 супермаркетов.

«До конца ноября откроются все запланированные магазины, далее займемся настройкой фирменного сервиса, к которому уже привыкли томичи», — рассказал Владислав Левчугов информагентству, отметив высокие темпы открытия магазинов группы в Новосибирске.

Директор ГК «Лама» также сообщил, что выход в другие города группа компаний не рассматривает, так как у франчайзингового проекта группы – сети «Хороший выбор» есть партнёры во всех сибирских городах, кроме Новосибирска.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, как новосибирцы оценили открывшиеся под новыми брендами магазины, и за что они подвергли критике супермаркеты SPAR.