Руководитель Новосибирского электродного завода назначен первым заместителем гендиректора группы ЭПМ

Управляющий директор Новосибирского электродного завода (ЭПМ-НовЭЗ) Алексей Спекторук назначен первым заместителем генерального директора группы ЭПМ.

Как сообщили в пресс-центре группы ЭПМ, Алексей Спекторук проработал на Новосибирском электродном заводе 23 года, от должности помощника механика до кресла управляющего директора. Работая в новой должности первого заместителя гендиректора группы ЭПМ, Алексей Спекторук продолжит операционное управление ЭПМ-НовЭЗ.

В должности первого заместителя гендиректора группы Алексей Спекторук будет курировать формирование политики и управление сферами производства, технического развития, технического обслуживания, качества, технологии, охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях, входящих в группу ЭПМ.

«Уверены, глубокие знания производственных процессов углеграфитового производства помогут Алексею Спекторуку вывести компанию на новый уровень технологических стандартов, обеспечить совершенствование потребительских свойств продукции и разработку новых рецептур», – сказал генеральный директор группы ЭПМ Марат Харисов.

Группа ЭПМ — российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции. Основное направление деятельности – производство высокотехнологичной электродной, катодной и другой углеграфитовой продукции для предприятий сталелитейной, алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической и машиностроительной отраслей. В группу входят три крупнейших электродных завода: Новосибирский, Челябинский и Новочеркасский, а также ООО «Донкарб Графит» (площадки в Новочеркасске и Челябинске).

Напомним, в июле текущего года Новочеркасский электродный завод (ЭПМ-НЭЗ) возглавил Сергей Елков, до прихода в структуры группы занимавший руководящие должности в новосибирском ЗАО «НЭВЗ-Керамикс» — портфельной компании АО «Роснано» и ХК ОАО «НЭВЗ-Союз».