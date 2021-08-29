Проект Супер С-тау фабрики новосибирского института может быть реализован в Сарове

Проект электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрика новосибирского института ядерной физики имени Будекера (ИЯФ СО РАН) планируется реализовать в Сарове в рамках проекта Национального центра физики и математики (НЦФМ) ГК «Росатом». Об этом стало известно в ходе прошедшего в Новосибирске форума «Технопром-2021».

Как сообщили в пресс-службе ИЯФ СО РАН, создание мегасайенс-установки, коллайдера Супер С-тау фабрика обсуждался на круглом столе «Установки мегасайенс для обеспечения научного и технологического лидерства», прошедшего в рамках форума «Технопром-2021». По словам первого заместителя научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Василия Незнамова, организация Национального центра физики и математики в Сарове Нижегородской области, где находится РФЯЦ-ВНИИЭФ, в ноябре прошлого года получила поддержку президента РФ Владимира Путина. Будущий НЦФМ нуждается в мегасайенс-установке. «Очень удачно выбор пал на проект электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрика, это разработка Института ядерной физики СО РАН», — резюмировал Василий Незнамов. Отмечается, что коллайдер будет использован для организации фундаментальных исследований в системе ГК «Росатом».

По словам директора новосибирского ИЯФ СО РАН Павла Логачева, у сотрудников института есть опыт участия в крупнейших мировых мегасайенс-проектах, в том числе, источников синхротронного излучения, одним из которых является синхротрон — ЦКП «СКИФ». Участие в проекте коллайдера, по мнению Павла Логачева, для создателей синхротрона станет возможностью создать «инструмент мирового уровня». «Синхротрон вышел из физики высоких энергий, из коллайдерной физики, и конечно, для того, чтобы в будущем занимать лидирующие позиции, необходимо и дальше развивать действительно фундаментальные направления, которые позволяют ученым сделать шаг за грань возможного, и примером таких фундаментальных проектов с прикладным выходом является коллайдер Супер С-тау фабрика», — цитирует академика пресс-служба ИЯФ.

Супер С-тау фабрика — один из шести проектов мегасайенс, которые запланировано реализовать в России. Кроме него, еще один коллайдер создается в Дубне. Основная цель экспериментов на Супер С-тау фабрике – изучение тау-лептонов и частиц, содержащих очарованные кварки, с рекордной точностью, и поиск новых физических явлений, не описываемых Стандартной моделью. По оценкам специалистов, эта установка даст шанс получить принципиально новые знания об устройстве мира. Ранее «Наука в Сибири» оценивала проект в 30 – 40 млрд рублей. Ранее предполагалось, что проект фабрики может быть реализован в Новосибирске. «Эффект от реализации в Новосибирске проекта Супер С-тау может привести к впечатляющим результатам не только в науке. В Сибирском регионе появится крупный международный исследовательский центр», — сообщал в интервью «Континенту Сибирь» Павел Логачев.