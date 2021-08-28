Новосибирский застройщик подает в суд на интернет-издание, принадлежащее депутату Заксобрания Новосибирской области

В Новосибирске возник конфликт между известным застройщиком и интернет-изданием, известным сугубо негативными материалами о мэрии Новосибирска. На данный момент сайту предъявлена претензия в распространении сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию строительной компании.

На сайте Сибкрай.ру в августе были опубликованы два материла о пожарах по улицам Оренбургской и Саратовской в Новосибирске, в которых сгорело несколько частных домов. Автор публикаций со слов жителей связал пожары с компанией ООО «Мета»: «Подозрения жителей падают на застройщика ООО «Мета», который таким способом может отнять земли у законных владельцев». Далее, чтобы у читателей не осталось сомнения, что это за застройщик, в одном из текстов приводятся проекты, которые сегодня реализует в Новосибирске ГК «Мета».

В претензии к Сибкраю (есть в распоряжении «Континента Сибирь»), подписанной гендиректором ООО СК «Мета» В.В. Мартыненковым говорится, что информация, опубликованная на Сибкрае порочит честь и достоинство компании и ее сотрудников: «ООО СК «Мета» в публичном пространстве прямо обвиняют в поджогах домов и запугивании жителей». В претензии отдельно говорится о том, что журналист не предпринял попыток связаться с компанией, запросить у нее комментарии.

Застройщик потребовал опровергнуть опубликованную информацию и публично извиниться перед компанией. «ГК «Мета» (в том числе ООО СК «Мета») и ее сотрудники никогда не совершали обход домов, расположенных на улицах Саратовская, Оренбургская, никогда не общалась с жителями указанных домов, не рассылала никаких писем жителям этих улиц и не нанимала подрядчиков для совершения указанных действия. ГК «Мета» указанными участками не занималась и их приобретение ни с кем не обсуждала». Кроме того, компания сообщает, что «является активным застройщиком», рассматривает земельные участки в городе, но ведет свобю деятельность «исключительно законными способами, в открытом публичном пространстве и от первых лиц (без привлечения сторонних подрядчиков с неясным статусом)».

Как прокомментировал ситуацию «Континенту Сибирь» президент, основатель ГК «Мета» Владимир Мартыненков, обвинения в адрес компании абсурдны. У него есть несколько предположений, почему в публикациях была упомянута именно «Мета». «Мы довольно успешная компания. Наши проекты регулярно побеждают на федеральных конкурсах. Недавно наш ЖК «Тихомиров» признали лучшим небоскребом по версии профессиональной премии Urban Awards. Не исключаю, что кому-то это может не нравиться. Конкуренцию никто не отменял. А возможно интернет-ресурс таким образом решил привлечь к себе внимание», – поделился некоторыми версиями с нашим изданием Владимир Мартыненков. Тут стоит отметить, что в одной из публикаций Сибкрая.ру фигурирует учредитель этого интернет-издания и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Константин Антонов (на данный момент он баллотируется в депутаты Госдумы по списку «Родину»). Кстати, это не первые случай, когда интернет-ресурс Антонова односторонне освещает конфликты застройщиков.

По словам Владимира Мартыненкова, ответа на претензии компания не получила, следующим шагом будет обращение в суд.

Напомним, недавно еще один новосибирский застройщик, компания Брусника, выиграла суд о защите чести и достоинства у общественных активистов, распространивших недостоверную информацию о компании в интернете.