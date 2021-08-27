Муляж боевой гранаты, найденный 27 августа на территории аэропорта «Толмачёво», находился в одной из посылок сортировочного центра «Почты России».

После публикации об эвакуации людей из отделения «Почты России», расположенного на территории новосибирского аэропорта «Толмачёво», с редакцией «Континента Сибирь» связался представитель почтовой компании и рассказал о находке посылки с муляжом взрывного устройства.

«Все посылки, попадающие в наши сортировочные центры, проходят проверку с использованием специализированного досмотрового оборудования. Если содержимое какой-то посылки вызывает подозрения у службы безопасности, по регламенту мы эвакуируем сотрудников центра. Сегодня в новосибирском ЛПЦ произошла именно такая ситуация. Мы оперативно вызвали сотрудников специальной службы и возобновили работу ЛПЦ, как только получили от них разрешение. Инцидент не сказался на обработке почты», — сообщила руководитель направления по внешним коммуникациям отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Сибирь АО «Почта России» Галина Гордеенко.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в аэропорту Толмачёво нашли муляж гранаты, из-за чего были эвакуированы более 100 человек. Находку подтвердили в Росгвардии.