Депутат городского совета Новосибирска и кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Наталья Пинус приняла участие в фотосессии для столичного журнала Vogue.

Как рассказала своим подписчикам в социальной сети Facebook депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус, в одну из своих недавних поездок в Москву она снялась в фотосессии для модного журнала Vogue.

Интригуя читателей, депутат начинает свой пост с того, что пришло время раскрыть почти никому не известный факт, случившийся во время её поездки в столицу. Со слов Натальи Пинус, вместе с ней героинями фоторепортажа для популярного журнала стали другие три кандидатки в депутаты Госдумы, имя которых она не назвала.

В посте было размещено короткое видео непосредственно с самой фотосессии, где с Натальей Пинус работает модный фотограф. Депутат позирует в деловом стиле — на ней темные брюки и свободная белая блуза.

Вскоре после размещения Наталья Пинус удалила пост об участии в фотосессии. Из него не было ясно, была ли она приглашена для участия в проекте бесплатно или за это пришлось заплатить, как за обычный рекламный материал.

Корреспондент «Континента Сибирь» нашла на сайте столичного журнала прайс на размещение рекламы. Согласно ему, рекламная полоса в приложении Vogue Красота стоит от 780 тыс. рублей. Расценки на размещение в основном выпуске журнала выше. Например, публикация в рубрике «Выбор Vogue» оценивается в 1 млн. 400 тыс. рублей. Разворот этой же рубрики стоит 2 млн. 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирская полиция задержала молодых людей, подозреваемых в уничтожении агитации кандидата в Госдуму Натальи Пинус.