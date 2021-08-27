Сегодня днём из терминала «Почты России» в новосибирском аэропорту «Толмачёво» эвакуировали людей. В Росгвардии «Континенту Сибирь» подтвердили факт обнаружения муляжа боевой гранаты.

Сегодня, 27 августа, в группе «АСТ-54» появилась информация о том, что днём из терминала «Почты России» в новосибирском аэропорту «Толмачёво» эвакуировали более 100 человек. Причиной эвакуации, как сообщается, стал предмет, внешне напоминающий противопехотную гранату Ф-1. Также очевидцы писали о том, что видели на территории аэропорта автомобили группы разминирования, приезжала Росгвардия.

«На месте был обнаружен муляж гранаты Ф-1, а также рожок от автомата Калашникова со светошумовыми патронами. Находку изъяли спецслужбы», — сообщается в группе Новосибирской службы эвакуации «ACT-54» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе УТ МВД России по СФО корреспонденту «Континента Сибирь» не стали комментировать произошедшее, предложив обращаться за подробностями в пресс-службу Росгвардии, где факт идентификации муляжа подтвердили.

«На место обнаружения подозрительного предмета выезжали сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Новосибирской области, которые идентифицировали предмет как муляж ручной гранаты, не представляющий опасности для окружающих», — уточнила «Континенту Сибирь» начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.

На звонок корреспондента в аэропорт по телефону +7 (383) 216-99-99 сотрудник колл-центра жёстко отказался от комментариев.

«А вы кто и откуда звоните? Прочитали где-то? Вот и спрашивайте у тех, кто об этом написал. Нам об этом ничего не известно», — резко ответили в аэропорту.

На просьбу хотя бы уточнить, всё ли теперь в порядке, можно ли сейчас спокойно приехать в воздушную гавань, если у человека рейс, сотрудник продолжил возмущенно отправлять корреспондента к «тем, кто об этом сообщил».

Напомним, 21 августа «Континент Сибирь» писал о том, что сообщения о минировании ТЦ «Амстердам» оказались ложными.