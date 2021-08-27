Почти четверть жителей Сибири вакцинировалась от COVID-19

3,9 млн жителей Сибирского федерального округа полностью вакцинировались от COVID-19, сообщает Сибирский окружный информационный центр. Это 22,9% от всего населения Сибири.

3,9 млн из 17 млн жителей Сибири получили две дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Это почти 23% населения Сибирского федерального округа.

«В регионах Сибирского федерального округа продолжается кампания по вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Первой дозой вакцины привито 4,65 миллиона граждан. Две дозы вакцины получили 3,9 миллиона человек», — уточняется в сообщении.

По данным территориальных органов Роспотребнадзора по состоянию на утро 27 августа, в субъектах СФО подтверждено примерно 569,3 тыс. случаев заражения COVID-19, в том числе 2,2 тыс. — за последние сутки. Число госпитализированных больных, находящихся на стационарном лечении, составило свыше 151,9 тыс. человек.

В Новосибирской области за минувшие сутки COVID-19 выявили у 174 человек (26 августа — 177), умерли девять пациентов (днем ранее — 11): мужчины в возрасте 44, 55, 65, 66 лет, а также женщины в возрасте 59, 66, 69, 75, 81 года. Всего от заболевания в регионе умерли 2 616 человек.

В «ковидных» госпиталях с диагнозом или подозрением на коронавирус находятся 2 277 пациентов (днем ранее — 2 311). В отделениях реанимации — 165 человек (26 августа — 168), аппарат ИВЛ требуется 17 пациентам (днем ранее — 17).

По последним данным, в Новосибирской области однократно вакцинировано 663 688 жителей региона, завершили курс вакцинации 589 240 человек.

Напомним, в Новосибирской области продолжается закрытие «ковидных» госпиталей из-за стабилизации ситуации с коронавирусом. С 23 августа по основному профилю начал работать областной кардиодиспансер, на базе которого работал инфекционный стационар для тяжелобольных пациентов с COVID-19. При этом новосибирские власти готовятся к началу четвертой волны коронавируса.