Новосибирский губернатор усомнился в целесообразности запуска сверхзвукового поезда

Участники международного форума «Технопром-2021» в Новосибирске обсудили идею создания сверхзвукового вакуумного поезда. По мнению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, высокотехнологичное изобретение может не оправдать себя за счёт дороговизны.

Научный руководитель Института теоретической и прикладной механики РАН Василий Фомин на международном форуме «Технопром-2021» в Новосибирске заявил, что в ближайшее время может быть создан сверхзвуковой поезд, передвигающийся в вакуумном тоннеле со скоростью 1200 километров в час.

«Принципиальных трудностей (для создания сверхзвукового вакуумного поезда) с точки зрения науки и техники нет», — цитирует «Интерфакс» академика, выступившего в ходе дискуссии 27 августа.

Высказывание учёного прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что-то изобретение требует дорогостоящей инфраструктуры, а потому может оказаться экономически неэффективным.

Василий Фомин также напомнил, что идея создания сверхзвукового транспортного средства появилась ещё в начале XX века и принадлежит россиянину. В дальнейшем же лидерами в скоростном движении становились разные страны. Академик предположил, что эстафета вскоре перейдёт китайцам – они, по мнению учёного, и запустят вакуумный поезд.

Ранее сообщалось о том, что вице-премьер раскритиковал российскую науку на открытии форума «Технопром» в Новосибирске.