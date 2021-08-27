В Новосибирске назвали победителей XV Сибирской венчурной ярмарки

Эксперты назвали проекты, победившие на XV Сибирской венчурной ярмарке, которая завершилась в рамках международного технологического форума «Технопром-2021» в Новосибирске. Всего в мероприятии приняло участие 25 новосибирских компаний.

Проекты-победители, представленные на питч-сессии, были объявлены на официальной церемонии закрытия мероприятия.

«Первые три места были определены единогласно, драки между судьями не случилось. Разрыв в баллах был минимальный. Минимум четыре компании имеют перспективы выхода на глобальный рынок. Здесь, в Новосибирской области, очень хороший инновационный климат, который совмещает научные разработки с бизнес-составляющими», – поделилась впечатлениями от работы на питч-сессии председатель экспертного жюри Любовь Симонова-Емельянова.

Третье место и бронзовый диплом получила компания «СмартПИМ». В компании разработали веб-сервис SmartPIM.ai для визуального оформления онлайн-магазинов, что позволяет существенно увеличить конверсию продаж.

Второе место и серебряный диплом – у Новосибирского национального исследовательского государственного университета с проектом «Чистый уголь». Разработчики придумали специальный раствор для покрытия угля, чтобы не появлялась пыль от погрузки и перемещения.

Первое место, золотой диплом и сертификат на 150 тыс. рублей присудили компании ООО «Архивариус» с проектом Ecomcom.io по созданию единого окна для управления электронной торговлей.

«Из одного окна вы подтверждаете все свои заказы, синхронизируете и обновляете остатки, управляете ценами на различных площадках, таких как Ozon и Wildberries», – рассказал директор «Архивариуса» Константин Канивец.

Председатель экспертного жюри Сибирской венчурной ярмарки Любовь Симонова-Емельянова назвала ещё одну компанию, которой эксперты также прогнозируют международный успех – это ООО «ЭМБЛ». Авторы проекта презентовали систему мониторинга здоровья лошадей с помощью искусственного интеллекта DeepSound Al.

В сумме четыре перечисленные компании планируют привлечь инвестиций на 70 млн рублей для развития своих проектов только в 2022 году.

В завершение церемонии заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова произнесла напутствие для победителей и участников.

«Что нужно, чтобы проект взлетел? Нужна классная идея. Второе – нужен человек, который уверен в том, что это должно стать достоянием мира. Если эта уверенность есть, нужно не бояться идти вперед, рисковать и искать партнёров. Когда всё складывается, то на помощь нам приходит та инфраструктура, которая уже есть в Новосибирске. Есть новосибирский инновационный фонд, есть масса онлайн-инструментов. Ещё можно прийти за помощью к коллегам и экспертам. Авторы проектов, обращаюсь к вам – умейте слушать и принимать замечания. Поверьте, люди, которые их дают, многое прошли. Иногда не хватает самого небольшого совета и детали, чтобы всё заработало», – пожелала Ирина Мануйлова.

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко назвал общение между инвесторами и инноваторами одной из ключевых ценностей Сибирской венчурной ярмарки.

«К нам приехали ведущие российские эксперты в области инвестиций и инноваций. Все эти контакты и коммуникации, которые случились между ними и нашими новосибирскими предпринимателями, чрезвычайно важны. Пандемия внесла свои корректировки в формат проведения. Некоторые эксперты выступали дистанционно, и это тоже интересно. Объясню почему. Например, была секция, в которой из США участвовал новосибирский предприниматель, где развивает свой бизнес. Это замечательно, что он не прилетая в Новосибирск смог поделиться своим опытом, хотя в США была уже глубокая ночь. Раньше мы говорили, что Сибирская венчурная ярмарка объединяет города. Теперь можем с уверенностью утверждать, что не только города, но ещё страны и континенты», – отметил Александр Николаенко.

Напомним, XV Сибирская венчурная ярмарка прошла в рамках форума «Технопром-2021» в Новосибирском экспоцентре 25-26 августа.