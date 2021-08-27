Стал известен подрядчик на строительство трамвайных путей до новосибирского автовокзала

В аукционе на выполнение работ по проектированию и строительству трамвайных путей до автовокзала в Новосибирске участвовала только одна компания. Контракт заключили с ООО «Спецтрансстрой».

ООО «Специальное и транспортное строительство» («Спецтрансстрой») стало победителем аукциона на выполнение работ по проектированию и строительству трамвайных путей от трамвайного кольца на ул. Волочаевская до автовокзала на Гусинобродском шоссе.

«Контракт заключается с участником, подавшим единственную заявку на участие в аукционе — ООО «Специальное и транспортное строительство»», — указано в протоколе рассмотрения заявки на участие в аукционе от 25 августа.

Заказчиком строительства выступило муниципальное предприятие Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры». Контракт планируется заключить по начальной цене — 61, 851 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

ООО «Спецтрансстрой» выполнит работы по сметной документации, технологическим и конструктивным решениям и проведет строительно-монтажные работ по реконструкции теплосети в пределах зоны нового трамвайного пути. Отметим, протяженность новой ветки трамвайных составит 1, 150 км одиночного пути.

ООО «Спецтрансстрой» зарегистрировано с 2009 года, генеральным директором организации является Сергей Арапов. По данным ЕГРЮЛ, учредителями компании являются Сергей Дмуха (51%), ООО «Сибирский поликомпозит» (24%) и муниципальное предприятие Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (25%). ООО «Спецтрансстрой» занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог, метро, мостов и другого.

По данным Rusprofile, до июля текущего года организация имела другое наименование — Строительная компания «Градопроект» (СК «Градопроект»), которое известно новосибирцам как название компании-подрядчика по строительству станции метро «Спортивная».