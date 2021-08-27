Новосибирским ученым не удалось выгнать «Верного друга» со своей земли

Арбитражный суд Новосибирской области отказал Сибирскому ФНЦ Агробиотехнологий РАН, требовавшему от приюта для животных «Верный друг» освободить занимаемый участок земли в Краснообске.

С исковым заявлением федеральное научное учреждение обратилось в арбитраж еще в конце прошлого года. Научный центр требовал от новосибирской региональной общественной организации защиты животных «Верный друг» освободить часть земельного участка, занимаемого приютом «без законных оснований». Согласно заявлению истца, земля была передана ему на праве постоянного пользования, а ответчик разместил там свое имущество – приют для бездомных животных, вольеры, подсобные помещения и так далее.

При этом научный центр поддержало участвовавшее в деле третье лицо – минобрнауки – представители которого заявили, что «незаконное размещение на спорном земельном участке приюта для бездомных животных лишает истца использованию земли для уставных задач». Дело в том, что эта земля находится в собственности РФ, и вопрос передачи ее в собственность муниципалитета не разрешен.

Приют «Верный друг» работает в Краснообске с 2018 года, и его организаторы резонно указали на то, что о существовании приюта на спорной земле знали и истец, и администрация Краснообска, дававшая разрешение на его работу. Таким образом, выгонять их сейчас, по мнению ответчика, является злоупотреблением полномочиями.

В итоге суд, сославшись, в том числе, на необходимость «отношения к животным, как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания» и на то, что в гости к питомцам приюта ходят местные школьники, отказал в исковых требованиях научному учреждению. Вместо этого суд предложил истцу в добровольном порядке отказаться от права пользования земельным участком, «в целях формирования и предоставления его приюту «Верный друг».

Напомним, как сообщал «Континент Сибирь», в начале текущего года в руководстве СФНЦА РАН прошли кадровые изменения. Академика Николая Кашеварова сменил на посту директора центра бывший замдиректора Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова Кирилл Голохваст.