Экс-председатель Союза женщин Новосибирской области умерла на 91-м году жизни

В четверг, 26 августа, ушла из жизни новосибирский общественный деятель, председатель Союза женщин региона с 1991 по 2008 год Нинель Волкова. В прошлом году она отметила своё 90-летие.

О смерти представительницы новосибирской и российской общественности Нинели Волковой стало известно 27 августа. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнованиям её родным и близким.

«Глубоко скорбим о невосполнимой утрате – уходе из жизни удивительной женщины, внёсшей огромный вклад в развитие женского движения в нашем регионе. Светлая память о Нинель Павловне навсегда сохранится в сердцах тех, кто с ней работал, кто её знал, ценил, любил и уважал», — приводит слова губернатора пресс-служба областного правительства.

Нинель Волкова родилась в Новосибирске 22 октября 1930 года. В 1953 году окончила историко-филологический факультет Томского государственного университета. Работала учителем истории и завучем школы рабочей молодёжи, занимала пост заместителя заведующего кафедрой политэкономии высшей партийной школы Сибирского социально-политического института.

Более 30 лет своей жизни Нинель Волкова посвятила женскому общественному движению, а с 1991 по 2008 год руководила Союзом женщин Новосибирской области. В числе наград сибирячки – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью».

Напомним, в августе в Новосибирске также попрощались с известным учёным Анатолием Коноваловым.