В рамках секции «Генетика и генетические технологии» международного форума «Технопром-2021» была достигнута договоренность между Институтом цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН и АО «НПО «БИОТЕХКОМПОЗИТ» о совместных шагах по открытию в окрестностях Новосибирска предприятия, выпускающего целлюлозу с объемом производства не менее 50 тысяч тонн в год.

Своим появлением на свет этот проект обязан ученым ИЦиГ СО РАН, немало времени потратившим на изучение мискантуса. Это многолетнее травянистое растение встречается обычно в странах с теплым климатом и используется в качестве технической культуры для получения биотоплива. Новосибирских генетиков он заинтересовал как замена хлопчатнику для производства целлюлозы и лингина (поскольку сегодня почти все это сырье России приходится закупать за границей).

Ученым ИЦиГ удалось создать сорт мискантуса Сорановский, который комфортно чувствует себя в российском климате и ежегодно дает урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ. Затем их коллеги из Института нефтехимического синтеза РАН вместе с «НПО «БИОТЕХКОМПОЗИТ» разработали технологию производства целлюлозы из мискантуса в промышленных масштабах. Причем – нескольких видов, в зависимости от того, в каком производстве планируется задействовать эту целлюлозу – лакокрасочном, фармацевтическом или для выпуска биоразлагаемой упаковки и одноразовой посуды.

В прошлом году «НПО «БИОТЕХКОМПОЗИТ» приобрели у ИЦиГ СО РАН по лицензии побеги мискантуса, засеяли в Московской области плантацию в несколько сот гектар, запустили опытную производственную линию по выработке целлюлозы и производству из нее биоразлагаемой одноразовой посуды. Первые образцы продукции генеральный конструктор предприятия Михаил Азанов представил на заседании секции «Технопрома» и там же озвучил планы дальнейшего сотрудничества с новосибирскими учеными.

Во-первых, в настоящее время уже идут работы над проектом малотоннажного (до 10 тысяч тонн) производства целлюлозы для упаковки и посуды в Подмосковье, часть оборудования для будущего предприятия закуплена за рубежом, часть москвичи намерены заказать у одной из фирм Бердска. Второе предприятие «НПО «БИОТЕХКОМПОЗИТ» хочет открыть в районе Новосибирска, причем гораздо большего масштаба: технология по которой оно будет работать становится рентабельной при объеме выпуска продукции от 50 тысяч тонн в год.

«У Новосибирска как площадки для такого завода есть ряд важных преимуществ. Здесь находится создатель сорта, и лучше, если плантации сырья будут расположены поблизости. Кроме того, отсюда недалеко, по сибирским меркам к ряду крупных предприятий – потенциальных покупателей произведенной целлюлозы. Так что принципиальное решение принято, теперь мы переходим к конкретным шагам по воплощению проекта в жизнь», — рассказал «Континенту Сибирь» Михаил Азанов.

В числе первых шагов – выбор места для будущих посевов мискантуса (речь идет о площадке в несколько тысяч гектар), быстрое размножение самого растения с помощью генетических технологий (мискантус размножается не семенами, а клубнями), что создаст сырьевую базу для будущего завода. После чего можно будет приступать к строительству производственной площадки. Параллельно рассматривается вопрос запуска небольшой опытной установки, которая бы работала с сырьем, получаемым из выращиваемого ИЦиГ СО РАН мискантуса (площадь его посадок сегодня составляет около 40 га).

«Наши селекционеры не остановили свою работу после регистрации сорта мискантус Сорановский, сейчас на его основе мы создаем новые линии, улучшая те параметры, в которых заинтересован производители целлюлозы», — отметил заместитель директора ИЦиГ СО РАН по инновационной деятельности Пётр Куценогий.

Проверить полученные результаты можно будет как раз на этой опытной установке.