У строящегося ЛДС в Новосибирске начали монтировать крышу

В Новосибирске продолжается ускоренное строительство нового ЛДС после того, как областные власти констатировали отставание от графика работ. В пятницу приступили к монтажу основания кровли объекта, сообщили в правительстве региона.

На стройке многофункциональной ледовой арены в Новосибирске приступили к монтажу профлиста кровли будущего здания. В правительстве региона подчеркнули, что работы идут в соответствии с актуальным графиком и находятся на особом контроле властей.

Монтаж кровли позволит в дальнейшем создать тепловой контура здания.

«На финальной стадии находится монтаж ферм-покрытия крыши основной арены, теперь строителям предстоит обустроить кровлю площадью около 17 тысяч кв.м. Материалы для этого подготовлены, основная часть профлиста уже находится на объекте. На малых аренах профлист и подсистема смонтированы полностью. Параллельно для закрытия теплового контура ведется монтаж витражей основной арены ЛДС», — сообщили в правительстве Новосибирской области.

Параллельно с этими работами на объекте идёт монтаж металлоконструкций, на которые также наносят огнезащиту. Кроме того, устанавливаются системы вентиляции, водоснабжения, канализации и наружного водопровода.

Напомним, на днях глава областного минстроя Иван Шмидт заявил о существенном отставании в сроках строительства нового ЛДС. Он связал это с нехваткой рабочей силы из-за ограничительных мероприятий во время пандемии и подорожанием строительных материалов. Ранее также отмечалось, что проволочки в возведении ледовой арены связаны с необходимостью корректировки проектно-сметной документации, которая повлекла за собой проблемы с оплатой выполненных работ. Вместе с тем, региональные власти заверили, что объект будет сдан вовремя благодаря графику, который изначально предполагал большой временной запас.

Строительство нового ЛДС в Новосибирске ведётся к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, однако работы планируется завершить уже в конце 2022 года.