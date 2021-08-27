На новосибирском заводе «ЭЛСИБ» отгружают турбогенератор для Пермской ТЭЦ

Новосибирское научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» приступило к отгрузке турбогенератора для Пермской ТЭЦ-9 — на предприятии налажен выпуск маневренных и безопасных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

НПО «ЭЛСИБ» начало отгрузку турбогенератора ТФ-80-2УХЛ3 для Пермской ТЭЦ-9 (Т Плюс). Основные узлы были отправлены на станцию ещё в середине августа.

«Это статор весом более 100 тонн на восьмиосном транспортере площадочного типа, а ротор — на железнодорожной платформе. Всего на станцию будет отгружено порядка 25 отправочных мест», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Кроме того, «ЭЛСИБ» планирует направить два турбогенератора ТФ-130-2УХЛ3 на Пермскую ТЭЦ-9 и Ижевскую ТЭЦ-2. Устройства серии ТФ с воздушным охлаждением поставляются на объекты «Т Плюс» в рамках федеральной программы модернизации тепловых электростанций (ДПМ-2) взамен выработавших свой ресурс турбогенераторов с водородным охлаждением.

На НПО «ЭЛСИБ» разработана и освоена в производстве линейка турбогенераторов серии ТФ с воздушным охлаждением до 160 МВт. Основные преимущества такого оборудования — маневренность, простота обслуживания на электростанциях и пожаробезопасность.