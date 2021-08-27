Правительство Новосибирской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Новосибирской области заключило соглашение о сотрудничестве с разработчиком российского офисного пакета «Р7-Офис». Согласно договорённости, компания будет содействовать в том числе цифровизации региональной экономики.

Документ подписал первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов на XII Международном сибирском форуме «Индустрия информационных систем» (СИИС-2021) в рамках VIII Международного форума технологического развития «Технопром-2021», сообщили в пресс-службе компании «Р-7».

Соглашение нацелено на реализацию задач национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Согласно условиям соглашения, разработчик будет тесно сотрудничать с властями региона в области цифровизации, импортозамещения ПО и по другим направлениям. В рамках предоставления отечественного софта пользователи получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом.

Напомним, на форуме «Технопром-2021» в Новосибирске также обсудили создание Единой сервисной платформы науки.