Вице-премьер России дала оценку реализации федерального проекта «Чистый воздух» на Омском НПЗ

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко побывала на Омском НПЗ «Газпром нефти», где продолжается экологическая модернизация. Она осмотрела строящиеся объекты завода вместе с губернатором Омской области Александром Бурковым.

Заместитель председателя правительства РФ, куратор национального проекта «Экология» Виктория Абрамченко в рамках двухдневной рабочей поездки в Омск ознакомилась с экологической модернизацией НПЗ «Газпром нефти», который реализует мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

«Это предприятие честно вкладывает средства в модернизацию. Мы сегодня обсудили, какие этапы модернизации предприятия уже пройдены, какие планы у предприятия на перспективу. Мы надеемся, что снижение до уровня параметров проекта «Чистый воздух» произойдёт уже в 2023 году на этом конкретном предприятии. Надеемся, такая же активность будет и у других собственников предприятий», — отметила Виктория Абрамченко.

В рамках «Чистого воздуха» на Омском НПЗ реализуется девять проектов. Это, в частности, строительство новых современных комплексов, вывод из эксплуатации установок предыдущего поколения и внедрение природоохранных технологий. Объём инвестиций «Газпром нефти» в их реализацию превышает 100 млрд рублей.

С начала модернизации в 2008 году суммарное воздействие предприятия на окружающую среду снижено на 40%. После завершения проектов «Чистого воздуха» в 2025 году этот показатель должен сократиться ещё на 25%.

Вместе с тем предприятие служит пилотной площадкой для разработки и внедрения автоматизированной системы мониторинга воздуха. Предполагается, что датчики контроля будут передавать информацию о состоянии атмосферы в онлайн-режиме, в том числе в надзорные органы. Омское решение может послужить стандартом для промышленности.

Один из объектов Омского НПЗ, на котором побывала вице-премьер вместе с губернатором региона Александром Бурковым, — строящиеся по федеральной программе очистные сооружения «Биосфера». Это крупнейший в Омском регионе природоохранный проект. Предполагается, что комплекс в два раза снизит водопотребление завода и сократит нагрузку на городские очистные сооружения. При этом все промышленные и ливневые стоки будут проходить биологическую очистку с помощью специальных микроорганизмов в абсолютно герметичных резервуарах.

«Газпром нефть» — первые, кто подписал четырехстороннее соглашение с министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором, с областью. И в любой момент, какие бы ни возникали вопросы, они всегда первые, кто обеспечивает допуск на своё предприятие. Они полностью открыты и сегодня демонстрируют значительный вклад и объём финансовых вложений в снижение экологической нагрузки на атмосферный воздух на территории города Омска», — отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

Часть проектов, входящих в федеральную программу, на заводе уже завершена. Кроме того, подходят к финалу строительные работы на комплексе глубокой переработки нефти. Запуск комплекса, благодаря которому Омский НПЗ может увеличить глубину переработки почти до 100%, запланирован на конец 2021 года.

«На Омском НПЗ продолжается программа модернизации, главная цель которой — это рост эффективности и экологичности производства. Уже сегодня наше предприятие входит в число лидеров в России по темпам внедрения природоохранных технологий», — прокомментировал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Напомним, также в Омской области с участием «Газпром нефти» запланирована реализация крупных инвестпроектов.