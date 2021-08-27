Технопром-2021

В Новосибирске 27 августа завершает работу форум «Технопром». В этом году он проходил впервые в смешанном формате – онлайн и оффлайн. Среди высоких гостей из Москвы, подчеркивающих статус мероприятия, его посетили зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, первый зампред Госдумы РФ Александр Жуков, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В этом году для очного участия в «Технопроме» было зарегистрировано более двух тысяч человек. Среди них – 550 модераторов и спикеров. Ещё 220 модераторов и спикеров – по видеосвязи. Это представители 20 стран, в числе которых Китай, Франция, Казахстан, Германия, Южная Корея, Белоруссия, Узбекистан и Иран. Организаторы прогнозируют, что форум за 3 дня посетит 50 тыс. человек.

По традиции работа форума 25 августа началась с приветственных слов почетных гостей. Перед тем, как приехать на форум, Дмитрий Чернышенко, Александр Жуков, Валерий Фальков и губернатор Новосибирской области Андрей Травников заложили капсулу в основание Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ) в Академгородке, ознаменовав тем самым начало строительства. Воодушевленные этим событием официальные лица на открытии отметили, что «Технопром» в Новосибирске стал одной из главных площадок («застолбил за собой место», по образному выражению министра образования РФ Валерия Фалькова) в стране для дискуссий о проблемах и путях развития российской науки.

Примечательно, что среди участников форума не оказалось мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Чуть позже первый заместитель мэра Геннадий Захаров, сообщил «Континенту Сибирь», что Анатолий Локоть в этот день находился в Москве.

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Работа «Технопрома» началась со знакомства участников с выставкой, которая была призвана продемонстрировать статус научно-технологического развития страны и региона. К сожалению, пандемия отразилась на количестве ее офлайн-участников. Новосибирский экспоцентр предоставил желающим возможность принять участие в виртуальной выставке, демонстрируя свои разработки на сайте «Технопрома-2021». Однако это незначительно отразилось на числе экспонентов. По-настоящему масштабных стендов, по наблюдениям корреспондента «Континента Сибирь», было немного. Чаще всего экспонаты на стойках институтов и компаний были рассчитаны на узких специалистов в той или иной сфере науки и технологий.

Впрочем, скромность экспозиции в этом году губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил еще в приветственном слове к участникам форума. С 2018 года «Технопром» делает упор на интеллектуальную составляющую, а не на выставку достижений. «Нам важны содержательные дискуссии. Мы взяли такой тренд – поменьше презентаций, больше острых обсуждений по поводу научно-технологического развития страны и внедрения инноваций во все отрасли экономики. Цель форума – обмен идеями и заключение новых контрактов», – сказал глава региона.

Дискуссии стартовали уже на пленарном заседании, посвященном цифровой трансформации науки, как драйвера для обеспечения лидерства России в сфере исследований и разработок. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании представил Единую сервисную платформу науки, которую правительство намерено создать в ближайшие годы. «Она будет обеспечивать доступ к профилям исследователей, создаст возможности проведения совместных исследований и облегчит взаимодействие науки с реальным сектором экономики. Также будем создавать условия для того, чтобы учёные на этапе обучения или при повышении квалификации могли получать цифровые навыки», – пояснил Дмитрий Чернышенко. В реализацию программы планируется вложить более триллиона рублей. В своем выступлении заместитель председателя правительства РФ также раскритиковал российскую науку за низкую скорость разработки инновационных продуктов. Он сообщил, что из-за этого отечественная наука теряет в конкурентоспособности.

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26 августа на площадке «Технопрома» Андрей Травников провёл заседание комиссии госсовета при президенте РФ по направлению «Наука». Ее члены обсудили разработку новой государственной программы в области научно-технологического развития России. Документ готовится по одному из поручений Владимира Путина, которые глава государства дал по итогам прошедшего в апреле заседания Совета по науке и образованию.

Как рассказал участвовавший в заседании Валерий Фальков, новая программа – самый важный и универсальный инструмент государственной политики, которым владеет профильное министерство и каждый из регионов. Глава ведомства подчеркнул, что документ касается всех участников научного процесса, в том числе студентов и аспирантов.

Одновременно с «Технопромом» в новосибирском экспоцентре проходит и XV Сибирская венчурная ярмарка. Как заметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, выступая перед участниками, Сибирская венчурная ярмарка — «значимое событие для инновационного сообщества региона». Министр напомнил, что мероприятие позволяет начинающим компаниям привлечь инвесторов для реализации проектов. В рамках традиционного мероприятия в сфере инновационного бизнеса и подходов к инвестированию прошел питчинг проектов, прошедших предварительный отбор, а также деловой форум. Сибирскую венчурную ярмарку посетил старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем. Он высоко оценил уровень стартапов в регионе и, отвечая на вопрос «Континента Сибирь», отметил, что ему нравится работать в СФО. «Регионы с сильной университетской средой всегда обладают преимуществом с точки зрения стартапов. Если брать Новосибирск и Томск, то в этих городах хорошие вузы, которые генерируют достаточное количество научных идей», – констатировал Кирилл Каем, также отметив вклад руководителей соответствующих регионов Сибири.

Отметим, что по итогам «Технопрома-2021» планируется создать ряд конкретных научно-технологических проектов для дальнейшей реализации.

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