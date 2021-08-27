Директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» поздравляет с Днем шахтера

Уважаемые коллеги!

От всего коллектива компании «Кузбассразрезуголь» поздравляю вас с Днем шахтера!

Добыча угля всегда была делом мужественных людей. Это одна из тех профессий, которые по-настоящему закаляют человеческий характер.

С угольной отраслью неразрывно связана судьба Кузбасса. Именно угледобытчики были и остаются двигателями экономического прогресса,гарантами социальной стабильности региона и главными защитниками энергетической независимости нашей страны. От эффективности работы угольных компаний, в том числе и УК «Кузбассразрезуголь», зависит очень многое. Мы осознаем, какая серьезная ответственность на нас лежит, и прилагаем все усилия, чтобы постоянно расти и развиваться. Использовать передовые методы и технологии, улучшать качество продукции, модернизировать парк оборудования, повышать промышленную безопасность производства, заботиться о сохранении окружающей среды – эти и другие задачи стоят перед работниками угольной отрасли.

Мы гордимся нашими ветеранами, которые стояли у истоков зарождения кузбасской открытой угледобычи, трудились в разные годы на наших угольных предприятиях, строили горняцкие города и поселки. Сохранять и преумножать лучшие традиции, заложенные старшим поколением горняков, для «Кузбассразрезугля» такой же необходимый фактор успеха, как и умение чувствовать пульс времени и видеть перспективу.

В наш праздник желаю всем угольным предприятиям Кузбасса и России стабильной и, главное, безаварийной работы, успешного решения всех стоящих перед вами задач, динамичного развития и процветания, открытых горизонтов и новых побед. Здоровья вам, счастья, радости и благополучия, уважаемые коллеги!

Е. А. Дробина,

Директор АО «УК «Кузбассразрезуголь»