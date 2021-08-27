В августе 2021 года исполнилось 80 лет Новосибирскому электровакуумному заводу, который берет свое начало от знаменитой ленинградской «Светланы», завода электронного приборостроения, эвакуированного в Сибирь в начале Великой Отечественной войны. Пример «НЭВЗ-Союза» примечателен тем, что за всю свою историю длиной в 80 лет завод выпустил сотни наименований продукции — от комплектующих для боевых снарядов до нанокерамики. «Континент Сибирь» проанализировал наиболее значимые вехи в истории завода, а также то, как ему удалось стать холдингом, изделия которого сегодня востребованы как в России, так и за рубежом.

Спасти «Светлану»

На сегодня ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» входит в сотню стратегических предприятий Российской Федерации. Его история берет начало в далеком Ленинграде, откуда в августе 1941 года эвакуировали специалистов и оборудование первого в стране завода электронных приборов «Светлана». Перед коллективом стояла задача в сжатые сроки наладить в Новосибирске выпуск радиопродукции, без которой было невозможно производить военную технику для фронта.

«Мне было три года, когда началась война. Отца с матерью эвакуировали с заводом «Светлана» в августе 1941 года эшелоном в Новосибирск. Спустя какое-то время забрали и меня. Сначала им говорили: едете на три месяца, ничего с собой не берите… На улице мороз 40 градусов — а люди в осенних ботиночках и пальто», — делится воспоминаниями с «Континентом Сибирь» Юлий Евгеньевич Хропов.

Его отец Евгений Иванович Хропов принимал непосредственное участие в становлении завода в Новосибирске. Много лет он возглавлял заводское Добровольное спортивное общество, руководил строительством спортивного клуба, яхт-клуба, пионерского лагеря для детей заводчан.

Трудности эвакуации

Сам Юлий Хропов в прошлом — директор Новосибирского завода полупроводниковых приборов (НЗПП). По рассказам родителей он помнит, как непросто было воссоздавать сложное производство ленинградской «Светланы» на сибирской земле.

«Нужен был газ, нужна была проволока. Да и стекло нужно было варить для изделий. Ни металлургических предприятий, ни стекольных заводов в городе не было. А чтобы транспортировать газ из Кировского района в Заельцовский, брали аэростаты, наполняли их газом и на руках переносили через понтонный мост на Оби. Только через пару лет газовые баллоны начали возить на лошадях. Тогда ведь не только автомобили, но и все лошади переправлялись на фронт», — рассказывает подробности Юлий Хропов.

В Новосибирске завод разместили в недостроенном корпусе сельхозинститута — на этой территории и по сей день расположены цеха НЭВЗа. Приехавших ленинградцев — около 800 человек — расселяли по баракам, частным домам. Прямо за цехами руководство разрешило людям разбить огороды и выращивать картошку.

Однако даже в таких невероятно сложных условиях, при плохо обустроенном быте заводчанам удалось уже в ноябре 1941 года выпустить первые стабилизаторы для боевых снарядов. Во главе предприятия в годы становления НЭВЗа стоял Николай Александрович Жук — бывший руководитель «Светланы». Ветераны, заставшие его на посту директора, неизменно отмечают великое мужество, принципиальность и силу духа Николая Александровича Жука, сумевшего восстановить эвакуированное производство.

«Полетела в космос наша лампочка»

Примечательно, что завод не останавливал своего развития даже в годы войны. В 1942-м на НЭВЗе было создано ОКБ — отдельное конструкторское бюро, где разрабатывались мощные металлокерамические изделия для оборонной промышленности.

Прорывом в развитии завода можно считать разработку комплектующих для авиационной техники — титано-керамических ламп СВЧ. Именно первая титано-керамическая лампа новосибирского завода в 1961 году полетела в космос и обеспечивала радиосвязь с первым искусственным спутником Земли.

О начале своего трудового пути на заводе вспоминает Виктор Семенович Ручьёв, связавший судьбу с НЭВЗом на долгих 65 лет.

«Мне было 16, когда я пришел на предприятие в 1953 году учеником токаря. Жили мы вдвоем с матерью очень бедно. Вся зарплата уходила на еду. Едва я устроился на завод — меня отправили в третью смену, с двух часов ночи. Тогда это было в порядке вещей, хоть я и был еще ребенком», — рассказывает ветеран.

Со временем Виктор Семенович Ручьёв дорос до должности начальника 2-го цеха. Возглавлял сложнейший 7-й цех по производству титано-керамических ламп, который под руководством Виктора Семёновича стал Краснознаменным в 1980 году. Солидную для того времени министерскую премию в 10 тыс. рублей по-братски разделили на весь коллектив.

Именно на 80-е годы прошлого века пришелся настоящий расцвет производства и пик эффективности завода. В то время на НЭВЗе работало беспрецедентное количество сотрудников — 14,5 тыс. человек, выпускалось более 700 наименований изделий, которые использовались не только для оборонных нужд, но и в быту. И конечно, это была эпоха расцвета микроэлектроники, в производстве которой НЭВЗ нашел свою надежную, как тогда казалось, нишу.

Потребителями продукции предприятия в тот период были до 60 зарубежных предприятий. В СССР — фактически все заводы по производству радиотехники и электроники. Завод был награждён одной из высших наград СССР-орденом Ленина.

Самое главное

О яркой трудовой и общественной жизни завода тех лет сегодня с ностальгией вспоминают многие почетные сотрудники НЭВЗа.

«У нас был чудесный коллектив. Мы не просто работали, а буквально жили, отдыхали вместе. В праздники устраивались викторины, выступления самодеятельных коллективов. Справляли комсомольские свадьбы. На демонстрации ходили все вместе, с песнями, музыкой, знаменами. Дети меня иногда спрашивают: «Вас гоняли туда?» Да нет же, отвечаю, с удовольствием ходили, встречались, общались», — смеется Виктор Ручьёв.

Вспоминает ветеран и тревожные, трагические события на заводе. Например, как в начале 70-х годов рухнула ночью крыша у 2-го корпуса. Повезло, что обошлось без жертв. В то время НЭВЗ возглавлял Виктор Васильевич Козлов. Директор лично примчался на завод, ходил, по воспоминаниям заводчан, по колено в воде. Фронтовик, авиатор, он и в мирное время умел проявить мужество и отвагу.

Время испытаний

Лихие 90-е круто изменили жизнь заводчан. Злосчастная перестройка и распад Союза привели к ситуации, когда начали рушиться многие производства. Для НЭВЗа, который на тот момент на 95% работал для оборонной промышленности, перемены были почти фатальны. Начались массовые сокращения сотрудников.

Перевести производство на новую продукцию было непросто из-за специфического оборудования, которое нужно было сохранить на случай возврата к оборонным заказам. Единственный шанс могло дать производство микроэлектроники — но и его отняли крупные заводы Подмосковья, вытеснившие конкурентов.

Чтобы как-то выживать, на заводе запустили производство изделий для бытового потребления — часов, кухонной мебели, музыкальных ламповых усилителей, расширили производство тугоплавких металлов. На освободившихся площадях варили пиво и выращивали на продажу грибы.

Усилия не пропали даром — вскоре руководство завода нашло способ возродить производство. Ведущих специалистов завода начали забирать с рынков и барахолок — и возвращать на привычные рабочие места.

Эпоха возрождения

«Команда сурового времени» — так теперь на заводе называют тех, кто участвовал в спасении завода в сложное перестроечное время. А спасительной идеей стало решение расширить использование собственной разработки НЭВЗа — технической керамики.

Под руководством Виктора Степановича Медведко в 2004 году была разработана программа нового керамического производства. Постепенно на предприятии заменили старое оборудование, расширили ассортимент продукции. Вскоре появились и новые потребители — предприятия по производству электротехники и радиотехники.

В 2011 году керамическими разработками завода заинтересовалась корпорация Роснано, которая выступила инвестором создания нового предприятия — «НЭВЗ-Керамикс». В настоящее время «НЭВЗ-Керамикс» выпускает продуктовые линейки из нанокерамики. В том числе — медицинского направления для ортопедии, стоматологии и многое другое. Налажен также выпуск бронекерамики. 2021 год для завода «НЭВЗ-Керамикс», созданного в рамках диверсификации, тоже юбилейный — ему 10 лет.

Сегодня холдинговая компания «НЭВЗ» вновь переживает непростой период. Но производство здесь не прекращается ни на день, ведется набор людей, работает вузовская кафедра, выпускаются традиционные изделия для радиолокации. На предприятии трудятся свыше 700 человек. Хранится бережно память и обо всех, кто когда-либо работал на заводе, — в виде музейных экспонатов и 140 тысяч личных дел, которые завод, как стратегический объект, обязан хранить на протяжении многих лет. Все это и есть тот самый «человеческий фактор», который неизменно выходит на первый план при рассмотрении 80-летней истории завода.