Шпажист из Новосибирской области завоевал серебро на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. Для региона это первая победа за всю историю Паралимпийских игр.

Серебро на XVI Паралимпийских летних играх завоевал сегодня, 26 августа, в финале на шпагах новосибирский спортсмен Максим Шабуров. Он уступил британцу Пирсу Гиливеру со счетом 9:15.

«Максим давно занимает лидирующее место в сборной страны, является призером и победителем чемпионатов Европы и мира как в командном, так и в личном первенстве. Это первая для нашей Новосибирской области за историю Паралимпийских игр медаль. То внимание, которое область уделяет развитию адаптивных дисциплин, адаптивных видов спорта, дает свои результаты. Более того, мы будем надеяться, что Максим Шабуров в команде, которая на сегодняшний день считается сильнейшей, также успешно выступит. Будем ждать выступления и нашего легкоатлета Антона Кулятина. Он является лидером в своей дисциплине, поэтому у нас есть все шансы полагать, что он поднимется на пьедестал. Пожелаем удачи нашим спортсменам!» – прокомментировал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Максим Шабуров — заслуженный мастер спорта России, владеет тремя видами оружия – саблей, шпагой и рапирой. Четырехкратный чемпион мира, многократный победитель и призер Кубка мира, четырехкратный чемпион Европы. Воспитанник заслуженного тренера России Мурата Конурбаева.

На Паралимпийских играх Максим Шабуров выступил в двух индивидуальных дисциплинах (сабля, шпага), впереди спортсмена ждет выступление в командном турнире шпажистов.

Ранее в правительстве региона сообщили, что строительство знакового для Новосибирской области спортивного объекта — новой ледовой арены, несмотря на связанные с пандемией сложности, будет завершено в запланированные сроки.