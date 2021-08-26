Новосибирск вошёл в лидеры по тратам на сборы школьников к 1 сентября

Новосибирск вошёл в тройку лидеров среди российских городов-миллионников по величине затрат на сбор детей к началу учебного года, уступив лишь Москве и Омску. Общая стоимость покупок для одного школьника здесь составила 10,8 тысяч рублей.

Аналитики сервиса SuperJob посчитали затраты родителей на сборы детей в школу к первому сентября в городах-миллионниках – они провели опрос, в котором приняли участие 9 тыс. человек. Новосибирск попал на второе место рейтинга, здесь расходы на одного ребёнка в этом году составили 10,8 тыс. руб.

Дороже всего выход ребёнка в школу обошёлся родителям в Москве и Омске, где стоимость необходимых покупок составила 11 тыс. руб. В тройку лидеров по затратам в преддверии первого сентября также вошли Казань и Самара – здесь мамам и папам пришлось заплатить в среднем 10,2 тыс. руб.

Средняя цена школьных покупок для одного ребёнка в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Челябинске составила 10 тыс. руб., в Екатеринбурге – 9,8 тыс. руб., в Ростове-на-Дону — 9,6 тыс. руб., в Нижнем Новгороде — 9,5 тыс. руб., в Уфе — 9,3 тыс. руб., в Воронеже — 9,1 тыс. руб., а в Волгограде и Перми — 9 тыс. руб.

Как отмечают эксперты, по сравнению с прошлым годом сборы ребёнка к школе подорожали на 20%.

Ранее «Континент Сибирь» выяснял, чем обеспокоены новосибирские родители перед первым сентября.