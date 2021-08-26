Уже осенью этого года в Новосибирской области начнется строительство новой инфекционной больницы. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства при значительном участии федерального бюджета.

Благодаря участию федеральных средств, начать строительство новой инфекционной больницы в регионе удастся уже осенью этого года. Об этом стало известно после встречи губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и первого заместителя Председателя Государственной Думы ФС РФ Александра Жукова. Встреча прошла сегодня, 26 августа, на площадке Городской инфекционной клинической больницы №1.

Напомним, ранее с инициативой строительства новой больницы Андрей Травников обратился в Правительство и Государственную Думу Российской Федерации. Предложение главы региона получило поддержку — на строительство медучреждения из федеральной казны выделят 3 млрд. рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 4,6 млрд рублей. Оставшаяся сумма будет направлена из регионального бюджета, а также из собственных средств застройщика.

Зампред Госдумы Александр Жуков заметил, что город и область крайне нуждаются в новой инфекционной больнице и выразил уверенность в скором решении вопроса.

«Всё это – в рамках большой государственной программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. COVID-19 мы переживём, но есть другие виды заболеваний, и их необходимо лечить на качественном новом оборудовании, в современной больнице», — сказал Александр Жуков.

Андрей Травников подчеркнул, что для строительства больницы потребуется разработать индивидуальный проект и объяснил, почему это необходимо.

«Это – не моногоспиталь для больных с одним диагнозом, тем же коронавирусом. В этой больнице могут одновременно находится пациенты с 20 и более различными нозологиями. Поэтому пришлось разрабатывать индивидуальный проект», — отметил губернатор.

Инфекционная больница будет строиться в рамках государственно-частного партнёрства. Инициатором строительства выступает инвестиционно-строительный холдинг «К1». Ввести в эксплуатацию больницу планируется уже в четвёртом квартале 2022 года.

Предполагается, что Городская инфекционная клиническая больница №1 переедет во вновь построенный современный имущественный комплекс в пос. Садовый. Здесь будут созданы условия для приема пациентов с территории всей Новосибирской области. Больница рассчитана на 504 койко-места, её общая площадь составит около 35 тыс. кв. м. Объект будет оборудован вертолётной площадкой для санитарной авиации, что позволит принимать пациентов из отдалённых районов.

Напомним, в июне этого года правительство региона утвердило решение о строительстве новой инфекционной больницы в поселке Садовый Новосибирского района Новосибирской области.