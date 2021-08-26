Новосибирским девелоперам продемонстрировали, как цифровые продажи повышают конкурентоспособность

Жанна Гладкова
 
Борис Лепинских, основатель платформы Сделка.РФ
Борис Лепинских, основатель платформы Сделка.РФ

На сегодня актуальными для застройщиков вопросами являются обеспечение роста эффективности продаж и лояльности покупателей, сокращение времени, необходимого для сделок, а также обеспечение максимальной прозрачности процессов. О возможных инструментах решения этих задач представителям строительных компаний рассказал основатель и директор Федеральной цифровой платформы Сделка.РФ Борис Лепинских в ходе специализированной конференции 24 августа.

Цифровая трансформация строительной отрасли, по мнению экспертов, только в самом начале пути. Это обусловлено определенной консервативностью производственной деятельности. Однако в таком направлении, как продажа построенных квадратных метров, уже внедряются цифровые инструменты. Наглядным примером служит платформа Сделка.РФ, которая автоматизирует и ускоряет основные этапы сделки с недвижимостью для застройщика в одном окне. О возможностях сервиса и о том, какой профит получат девелоперы и покупатели, подробно рассказал Борис Лепинских.

Одной из первых цифровизировала свои продажи строительная компания Брусника. По сути именно это направление в деятельности девелопера послужило основой для нового бизнеса – создания и развития платформы Сделка.РФ. Этот продукт разработан не только для Брусники, а для всего рынка недвижимости. По словам руководителя подразделения продаж Новосибирского филиала компании Брусника Дениса Гузенко, за три года работы с платформой средний срок времени проведения сделки сократился с 33 дней до 15. И это не предел. Следующая цель – уменьшить его до 7 дней.

«Платформа, например, позволяет регистрировать сделки всего за 1-2 дня, – рассказал «Континенту Сибирь» Денис Гузенко. – В личном кабинете покупатель может легко отследить, на каком этапе находятся документы, что конкретно в данный момент происходит. За счет прозрачности процессов мы повысили лояльность клиентов».

Директор компании «Ремарк», специализирующейся на цифровой трансформации девелоперов, Дмитрий Севостьянов поделился с застройщиками готовым решением интеграции популярных CRM-сервисов с платформой Сделка.РФ. «В своей работе мы стремимся сделать использование цифровых сервисов для девелоперов простым и удобным», – подчеркнул глава «Ремарка».

Как отметил в беседе с «Контиентом Сибирь» Борис Лепинских, главной особенностью цифровой платформы для проведения сделок с недвижимостью можно считать комплексный подход к решению задач в формате «одного окна». «Участие в конференции приняли коммерческие директоры, руководители отделов продаж и маркетинга. Кто-то из них уже работал на нашей платформе, кто-то только присматривается. Но все они очень хорошо понимают, что будущее за цифровыми технологиями в продажах. Кто первым овладеет ими, тот получит наибольшие конкурентные преимущества, – отметил директор цифровой платформы Сделка.РФ. – У нас состоялся конструктивный разговор, звучали правильные вопросы. Надеюсь, что эта встреча поможет девелоперам в цифровой трансформации своего бизнеса».

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