Новосибирским девелоперам продемонстрировали, как цифровые продажи повышают конкурентоспособность

На сегодня актуальными для застройщиков вопросами являются обеспечение роста эффективности продаж и лояльности покупателей, сокращение времени, необходимого для сделок, а также обеспечение максимальной прозрачности процессов. О возможных инструментах решения этих задач представителям строительных компаний рассказал основатель и директор Федеральной цифровой платформы Сделка.РФ Борис Лепинских в ходе специализированной конференции 24 августа.

Цифровая трансформация строительной отрасли, по мнению экспертов, только в самом начале пути. Это обусловлено определенной консервативностью производственной деятельности. Однако в таком направлении, как продажа построенных квадратных метров, уже внедряются цифровые инструменты. Наглядным примером служит платформа Сделка.РФ, которая автоматизирует и ускоряет основные этапы сделки с недвижимостью для застройщика в одном окне. О возможностях сервиса и о том, какой профит получат девелоперы и покупатели, подробно рассказал Борис Лепинских.

Одной из первых цифровизировала свои продажи строительная компания Брусника. По сути именно это направление в деятельности девелопера послужило основой для нового бизнеса – создания и развития платформы Сделка.РФ. Этот продукт разработан не только для Брусники, а для всего рынка недвижимости. По словам руководителя подразделения продаж Новосибирского филиала компании Брусника Дениса Гузенко, за три года работы с платформой средний срок времени проведения сделки сократился с 33 дней до 15. И это не предел. Следующая цель – уменьшить его до 7 дней.

«Платформа, например, позволяет регистрировать сделки всего за 1-2 дня, – рассказал «Континенту Сибирь» Денис Гузенко. – В личном кабинете покупатель может легко отследить, на каком этапе находятся документы, что конкретно в данный момент происходит. За счет прозрачности процессов мы повысили лояльность клиентов».

Директор компании «Ремарк», специализирующейся на цифровой трансформации девелоперов, Дмитрий Севостьянов поделился с застройщиками готовым решением интеграции популярных CRM-сервисов с платформой Сделка.РФ. «В своей работе мы стремимся сделать использование цифровых сервисов для девелоперов простым и удобным», – подчеркнул глава «Ремарка».

Как отметил в беседе с «Контиентом Сибирь» Борис Лепинских, главной особенностью цифровой платформы для проведения сделок с недвижимостью можно считать комплексный подход к решению задач в формате «одного окна». «Участие в конференции приняли коммерческие директоры, руководители отделов продаж и маркетинга. Кто-то из них уже работал на нашей платформе, кто-то только присматривается. Но все они очень хорошо понимают, что будущее за цифровыми технологиями в продажах. Кто первым овладеет ими, тот получит наибольшие конкурентные преимущества, – отметил директор цифровой платформы Сделка.РФ. – У нас состоялся конструктивный разговор, звучали правильные вопросы. Надеюсь, что эта встреча поможет девелоперам в цифровой трансформации своего бизнеса».

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