Омские частные перевозчики пожаловались мэру на проблемы из-за подорожания газового топлива

Частные перевозчики в Омске написали открытое письмо в адрес мэра Оксаны Фадиной, в котором пожаловались на проблемы из-за резкого подорожания газового топлива. По словам предпринимателей, повышение цен на горючее может поставить под сомнение рентабельность пассажирских перевозок.

Частные перевозчики Омска опубликовали открытое письмо мэру Оксане Фадиной на сайте объединяющего предпринимателей некоммерческого партнёрства. Они попросили главу города поддержать их бизнес в условиях стремительного роста цен на газовое топливо.

«Мы неоднократно писали о финансовых трудностях, которые возникают в сфере нашей деятельности. Но события последних дней, а именно – резкое повышение цены на газовое топливо ставит наш бизнес не просто на грань выживания, а ставит под угрозу саму рентабельность пассажирских перевозок в городе», — говорится в тексте письма, опубликованного 26 августа.

Как отмечают предприниматели, рост стоимости топлива с конца прошлого года составил 53%, при этом в среднем доля затрат перевозчиков на заправку составляет 25-30%. Бизнесмены привели данные, согласно которым в декабре 2020 года цена горючего составила 21,45 руб., в январе – 21,75 руб., а в августе – 32,95 руб.

Предприниматели подчёркивают, что при такой тенденции следует ожидать подорожания всех товаров и услуг, в том числе перевозки пассажиров.

«И речь идёт не только о частных перевозчиках, речь идёт о существовании самого общественного транспорта, а значит и о комфортной жизни омичей», — написали они.

Напомним, в феврале новосибирские нефтетрейдеры пожаловались областным властям на перебои в поставках топлива.