Чтобы не допустить перерывов в движении составов, на время ремонта железнодорожного полотна трафик поездов был переключен на соседний путь.

Путевые работы 2021 года в регионе начались с главного хода Транссибирской магистрали, к ремонту которой приступили ещё в апреле. К настоящему времени сеть железных дорог ЗСЖД, проходящих по территории Новосибирской области, отремонтирована более чем на 90% от годового плана.

В частности, уже закончены ремонтные работы на путях станций Клещиха и Труновское, а также на перегонах между станциями Чебула-Болотное, Крахаль-Восточная, Кирзинская-Барабинск, Тогучин-Курундус, Мошково-Ояш.

В настоящее время ещё продолжаются ремонтные работы на железнодорожной станции «Новосибирск-Восточный». На время ремонта трафик поездов был переключен на соседний путь с перестройкой графика прохода составов на реверсивную схему, чтобы не допускать перерывов в их движении. Всего к настоящему моменту на территории области обновлено порядка 80 километров железнодорожных путей.

Напоминаем читателям, что ЗСЖД не только стремится поддерживать в надлежащем состоянии инфраструктуру железнодорожной сети, но и работает над повышением санитарной безопасности железной дороги для её работников и пассажиров. Так, к началу августа порядка 14000 железнодорожников или 65% служащих дороги в Новосибирской области прошли вакцинацию от COVID-19.

Также активно восстанавливается грузооборот ЗСЖД, упавший в период наиболее серьёзных антиковидных ограничений. Например, погрузка зерна за первые 7 месяцев 2021 года оказалась на 9,5% выше, чем за аналогичный период 2020 года.