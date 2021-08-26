Программу научно-технологического развития России обсудили на форуме «Технопром-2021» в Новосибирске

На площадке международного форума «Технопром» в Новосибирске рассмотрели новую государственную программу научно-технологического развития страны. Обсуждение с участием министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова прошло в рамках заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука» на международном форуме «Технопром-2021» в Новосибирске 26 августа. На нём обсудили разработку новой государственной программы в области научно-технологического развития России. Документ готовится по одному из поручений президента РФ Владимира Путина, которые глава государства дал по итогам прошедшего в апреле заседания Совета по науке и образованию.

Как отметил участвовавший в заседании министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, новая государственная программа – самый важный и универсальный инструмент государственной политики, которым владеет профильное министерство и каждый из регионов. Глава ведомства подчеркнул, что документ касается всех участников научного процесса, в том числе студентов и аспирантов.

«Новосибирская область – это модельный регион, здесь большая потребность в молодых кадрах, поэтому как в Новосибирской области, так и в целом в сфере российской науки надо системно решить вопрос с жильём для молодых учёных. Это одна из главных социальных гарантий, которая позволяет привлечь и закрепить молодые кадры на местах», — сказал министр.

Андрей Травников поблагодарил министерство науки и высшего образования и аппарат правительства России за решение рассмотреть госпрограмму на площадке новосибирского форума. Он отметил, что регион уже участвовал в обсуждении проектов и стратегически важных документов в сфере науки и технологий. Это в том числе нацпроект «Наука и университеты», программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», а также инициатива в рамках Национальной инновационной системы.

«Сегодня мы получили возможность узнать содержание новой госпрограммы научно-технологического развития и высказать своё мнение. Если раньше усилия, ресурсы по различным направлениям исследований и разработок были «разбросаны» по разным отраслевым программам, то сегодня они сконцентрированы в одну – это позволит ускорить исследования и внедрение разработок наших учёных. Перед министерством науки и высшего образования стоит задача до 1 октября этого года внести все предложения и составить окончательную редакцию программы. У нас есть на это ещё несколько недель. Решения, которые сегодня принимаются – судьбоносные для всей российской науки», — отметил губернатор.

Стратегические документы государственной политики Российской Федерации определяют ключевую роль науки и технологий в парировании больших вызовов, долгосрочном позиционировании страны в группе мировых лидеров, в решении отраслевых, национальных и глобальных проблем, прогнозировании происходящих в мире трансформаций, а также своевременном распознавании новых угроз, перспектив, «окон возможностей».

Как уже отмечали участники форума «Технопром-2021», сегодня для национального научно-технологического комплекса характерны как значительные заделы, так и набор неразрешённых проблем, которые препятствуют долгосрочному устойчивому развитию страны и обеспечению её присутствия в числе ведущих стран – глобальных научно-технологических лидеров.

По итогам заседания комиссия рекомендовала министерству науки и высшего образования России при доработке проекта программы учесть поступившие предложения членов комиссии.

Напомним, на форуме «Технопром-2021» в Новосибирске также обсудили создание Единой сервисной платформы науки.