«Ростелеком» назвал сибирские деревни с самыми активными интернет-пользователями

«Ростелеком» определил десять населённых пунктов в Сибири с самыми востребованными точками Wi-Fi, построенными по проекту «Устранение цифрового неравенства». В топ вошли три села Забайкальского края, по два поселения Омской и Новосибирской областей, а также по одному посёлку Алтайского края, Иркутской области и Красноярского края.

Как сообщили в пресс-службе компании, за семь месяцев 2021 года жители деревень-лидеров по интернет-трафику скачали более 137 тысяч Гб.

Лидером по трафику стал посёлок Ермаки Тулунского района Иркутской области, где треть из зарегистрированных пользователей выходят в сеть не реже раза в месяц. На втором месте расположилась деревня Комсомол Омского района Омской области, на третьем — село Успенка Мошковского района Новосибирской области. В топ-10 по количеству сессий и скачанному трафику также включены сёла Новоивановка, Среднеаргунск и Капцегайтуй Забайкальского края, деревня Девятериковка Омской области, посёлок Детлово Красноярского края, село Соловьевка Новосибирской области и посёлок Старая Суртайка Алтайского края.

«Проект по устранению цифрового неравенства по-настоящему изменил жизнь десятков тысяч сибиряков. Это в больших городах мы привыкли к высоким скоростям и круглосуточному доступу в сеть, а жители небольших и тем более отдалённых посёлков долго ждали появления точек с бесплатным Wi-Fi. Теперь они получают государственные и муниципальные услуги онлайн или общаются с друзьями в соцсетях. То, что это удобно, доказывают цифры: в публичной сети теперь зарегистрирован каждый третий житель села Успенка Новосибирской области, а четверть села Капцегайтуй в Забайкалье пользуется бесплатным интернетом регулярно», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

«Ростелеком» реализует первый этап проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года. Программа предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населённых пунктов, в которых проживает от 250 до 500 человек. Это около 14 тысяч посёлков, сёл и деревень по всей стране.

Первый этап проекта устранения цифрового неравенства планируется завершить в этом году. В Сибири программа уже выполнена в Новосибирской и Кемеровской областях, республиках Алтай, Хакасия и Тыва.