Материалы проверки ДТП с семью пострадавшими в Новосибирске передадут в следственный комитет

Перед прокурором Новосибирска инициировали вопрос о передаче материалов проверки по факту ДТП с семью пострадавшими в региональный следственный комитет, сообщает пресс-служба ведомства.

Ночью 26 августа на Гусинобродском шоссе рядом с домом по улице Зеленодолинская,2а в Новосибирске произошло ДТП: столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус Ford Transit, который двигался в сторону аэропорта Толмачево с Новокузнецка.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, среди них — несовершеннолетний ребенок и водитель автобуса. По данным муниципальной аварийно-спасательной службы города, водитель микроавтобуса был извлечен с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и на щите перенесен до автомобиля скорой помощи.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя микроавтобуса, который выехал на встречную полосу в том месте, где запрещен обгон, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Новосибирску.

Прокурор Новосибирска инициировал проверку обстоятельств аварии, в ходе которой сотрудники ведомства оценили соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и безопасности осуществления пассажирских перевозок.

«Законность пассажирских перевозок проверит прокуратура Кировского района Новосибирска, на территории которого осуществляет деятельность перевозчик – индивидуальный предприниматель», — сообщала пресс-служба ведомства.

Позже, по поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антона Бадулина и в связи с общественным резонансом происшествия, перед прокурором города был инициирован вопрос о передаче материалов проверки из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления СКР.

Напомним, в конце июля в ТУАД Новосибирской области назвали трассы с максимальным числом ДТП . Самое большое количество аварий было зафиксировано на трассе «Новосибирск—Ленинск-Кузнецкий».