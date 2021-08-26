Новый ФАП открылся под Новосибирском благодаря нацпроекту

Очередной фельдшерско-акушерский пункт, построенный по нацпроекту «Здравоохранение», введён в эксплуатацию в Новосибирской области. Он открылся в селе Новосибирского района.

Один из 29 фельдшерско-акушерских пунктов, которые планируется построить в Новосибирской области до конца 2021 года по нацпроекту «Здравоохранение», ввели в эксплуатацию в селе Кубовая Новосибирского района, сообщили в пресс-службе правительства региона 26 августа.

Как отметил на открытии ФАПа заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, это уже пятое подобное медучреждение, введённое в эксплуатацию в этом году.

«Два новых медицинских учреждения построены и сданы в Новосибирском районе – поселке Каинская Заимка и селе Кубовая, ещё два – в Чановском районе: селе Таган и ауле Кошкуль и один в селе Золотая Грива Чулымского района. Всего же нам предстоит ввести в эксплуатацию 29 ФАПов», — сообщил Алексей Колмаков, отметив, что на строительство ФАПов в регионе в 2021 году из федерального и областного бюджетов выделено 398 млн руб. — программа реализуется под контролем правительства Новосибирской области.

Новый ФАП в селе Кубовая площадью 137 кв. м рассчитан на 15 посещений в смену. Он построен по типовому проекту, предполагающему возведение одноэтажного здания в минимальные сроки. При этом медучреждение будет комплексно оснащено. В нём есть не только амбулаторные кабинеты, но и помещение для проживания медицинского персонала с отдельным входом.

В медучреждении будут работать три сотрудника. Предполагается, что в экстренных случаях ФАП будет открыт круглосуточно.

Строительство медучреждения обошлось в 10,5 млн руб.

Программа по строительству фельдшерско-акушерский пунктов реализуется в Новосибирской области с 2016 года. За это время в регионе возведено 116 ФАПов.

Напомним, в августе депутаты и представители общественности Новосибирской области внесли инициативы в народную программу здравоохранения региона.