В Новосибирске выпустят книгу на основе рассекреченных документов ФСБ

В Новосибирске приступили к созданию уникальной Книги документальных материалов об одном из городских «символов», герое гражданской войны Петре Щетинкине.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в Государственном архиве Новосибирской области, книга станет сборником, в который войдут неизвестные, ранее не публиковавшиеся фотографии и материалы из регионального госархива, а также документы из недавно рассекреченного федеральной службой безопасности личного дела Петра Щетинкина.

Петр Щетинкин воевал на фронтах Первой мировой войны, встал на сторону молодого рабоче-крестьянского государства, защищал его от иностранных интервентов и внутренних врагов. Деятельность Петра Щетинкина в 20-х годах прошлого столетия была связана с войсками ГПУ. Поэтому в архиве регионального УФСБ сохранилось его личное дело с документами с 1922 по 1925 годы. В этом году сотрудники управления провели процедуру рассекречивания материалов, находящихся в деле, часть из них войдет в новое издание о Щетинкине.

Одним из самых ценных рассекреченных документов является собственноручно заполненная и подписанная Петром Щетинкиным анкета «для членов и кандидатов Р.К.П.(б-ов) Красной Армии и Флота», датированная 14 декабря 1922 года, а также автобиография, написанная им собственноручно. «Первым Ачинским Уездным Съездом Советов, в июле месяце 20 года был избран Тов. Председателя Уездисполкома, а затем и членом Укома. Губернским Съездом Советов был избран Членом Губисполкома и делегатом на 8-й Всероссийский Съезд Советов. В сентябре месяце собрал добровольцев из бывших партизан и выехал на Врангельский фронт в качестве Командира батальона 21 стр. полка, а 27-го октября принял 21 полк, которыми и командовал до полной ликвидации армии Врангеля. 20-го декабря 1920 года участвовал в 8-м Всероссийском Съезде Советов. По приезде в Красноярск /как делегат/, Губкомом через РВСР был отозван из рядов Армии для работы в Губернии. По предложению Дальамине-Восточного Секретариата Коминтерна был назначен Начальником Экспедиционного отряда для похода в Монголию против банды Унгерна, которого захватил в плен 19-го августа, за что РВС 5 армии и был награжден орденом «Красного Знамени», — цитируют часть исторического документа в УФСБ.

В управлении добавили, что право первой ознакомиться с рассекреченными материалами было предоставлено правнучке героя, жительнице Новосибирска Елене Тюнюковой, которая поддержала проект по созданию сборника.